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▲民眾清晨4點多就聚集在台中市霧峰市場，準備領取物調券。（圖／台中市議員江和樹提供，2024.11.21）

▲江和樹只花200元現金就買了4台斤豬肉。（圖／台中市議員江和樹提供，2024.11.21）

台中市今起連續3天至發放「物調券」，雖然是上午8時才開始，但有些傳統市場清晨4點多就有人來排隊，天亮後已成長長的貪食蛇人龍，隊伍綿延好幾個路口，都是為了「100元現金兌換200元面額物調券」的小確幸而來，還有豬肉攤配合活動大降價，平常一斤170元的豬肉只賣100元，等於拿200元現金可以買到680元的豬肉。台中市經發局搭配購物節活動，發放第二波物調券，今（21）日起連續3天，民眾可在各地市場、夜市、商圈等108處領取，以100元現金換200元物調券，每人限領2份，共計發放35萬份，可帶來逾7千萬元的商機。限額8千份的霧峰市場，每天提供1200至1600人次領取，今天清晨4點多就有人排隊，6點天亮時已從市場內一路排到大馬路。市議員江和樹一早跟著體驗「拿200元換2張」，驚喜發現有家肉攤配合物調券活動，將原本每斤豬肉170元降價到100元，等於拿100元現金換200物調券，就可以買到市價340元的豬肉，婆媽們買得笑呵呵！江和樹說，物調券雖然不如購物節能抽獎小豪宅、手機般令人驚喜，卻是願意起早排隊就可以享受的小確幸，人民更有感，且限期7天內花完，民眾無法存起來，確實達到活絡庶民經濟的效果。