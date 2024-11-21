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▲納豆在沖繩的沙灘上對依依求婚成功。（圖／納豆臉書）

▲納豆強調自己的命是依依撿回來的，深情告白閃瞎眾人。（圖／納豆臉書）

藝人納豆（林郁智）與小12歲的女友依依交往9年，昨（20）日終於在沖繩的沙灘上求婚成功，他隨後在臉書發文宣布喜訊，並曝光完整求婚誓詞，深情告白依依：「當年也是妳硬拉著我去醫院，讓我現在還能好好地站在妳面前，對妳說這些差點來不及說出口的話。」提及當年腦出血，是依依救了他一命，「我要好好地謝謝妳。」一番話引來超過7萬人按讚。納豆在臉書發文，曬出和依依的幸福合照，同時紀錄下對依依求婚的每字每句，「跟我在一起的這8年中，應該比妳想的還要刺激很多吧？」他回憶當年領金馬獎，是依依幫他縫了紅內褲，也是依依在他腦出血時及時帶他去醫院，「我要好好地謝謝妳。謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱，謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙。」納豆表示：「以前，我總是意氣風發地告訴妳，好好跟著我，我會讓妳過上好日子。現在的我，不敢這麼說了，但請妳相信我，我一定會比以前更加努力，讓妳當個更快樂、更幸福的公主。」他強調自己的命是依依撿回來的，對依依喊話：「不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」浪漫的納豆甚至選在11月20日求婚，諧音「依依，愛妳」。納豆的貼文一出，立刻引來一排藍勾勾祝福，有阿Ken、米可白、鐘沛君、陶晶瑩、GiGi、白雲、李嘉文、蔡淑臻、吳鳳、史丹利等人，顯見兩人在演藝圈的好人緣，也有不少網友們獻上祝福，「根本天使女友，又漂亮又會照顧人！」、「我哭翻天，好感動人心好激昂好恭喜」、「感動～浪漫求婚，恩典滿滿幸福滿滿」、「很幸運的跟你們搭上同一班幸福班機」、「依依真的好美～要幸福喔。」