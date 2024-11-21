詹皇宣布暫離社群媒體！洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，擁有高知名度且活躍於社群平台，在Instagram上擁有1.59 億粉絲，在X平台上也有5,290 萬粉絲。不過他在今（21）日稍早，疑似因為不滿網路黑粉批評，在X平台上宣布自己將「暫離社群媒體」，並透過Instagram限時動態轉發，引發網友熱烈討論，美國媒體《ESPN》報導指出，或許和他前篇轉發Kevin Durant經紀人Rich Kleiman 的貼文有關。
黑粉批評「騙子」 心累做出決定
Kevin Durant經紀人Rich Kleiman ，日前曾發出1篇貼文，指出體育是最能夠凝聚人心的方式，但現今的媒體和社群平台，卻總是專注在仇恨以及負面內容。詹皇在今（21）日稍早轉發這篇文章，表示贊同且祈禱寫道：「阿門（AMEN）！！」
相隔不久後，詹皇發出下篇貼文，在文章中寫道：「說了這麼多，我還是會跟你們打招呼，但我要暫時離開社群媒體了，請大家保重！」最後附上2根手指及王冠的表情符號，前者通常象徵「Peace out」的含義，而後者則是代表他本人「詹皇」綽號的皇冠。
根據《ESPN》報導指出，事件起因可能在於湖人新秀Dalton Knecht。先前Dalton Knecht在例行賽爆發，單場砍下37分，詹皇曾在賽後受訪時表示，選秀前就曾去觀賞Dalton Knecht的比賽，結果遭到黑粉批評是「騙子」，或許讓他心生不滿，促成這次暫離社群平台的決定。
詹姆斯目前39歲，下個月將年滿40歲，是目前NBA最年長的現役球員，曾四次獲得 NBA 冠軍，並三次奪下奧運金牌，今年8月才帶領美國夢幻隊完成五連霸的史詩偉業。
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Kevin Durant經紀人Rich Kleiman ，日前曾發出1篇貼文，指出體育是最能夠凝聚人心的方式，但現今的媒體和社群平台，卻總是專注在仇恨以及負面內容。詹皇在今（21）日稍早轉發這篇文章，表示贊同且祈禱寫道：「阿門（AMEN）！！」
相隔不久後，詹皇發出下篇貼文，在文章中寫道：「說了這麼多，我還是會跟你們打招呼，但我要暫時離開社群媒體了，請大家保重！」最後附上2根手指及王冠的表情符號，前者通常象徵「Peace out」的含義，而後者則是代表他本人「詹皇」綽號的皇冠。
根據《ESPN》報導指出，事件起因可能在於湖人新秀Dalton Knecht。先前Dalton Knecht在例行賽爆發，單場砍下37分，詹皇曾在賽後受訪時表示，選秀前就曾去觀賞Dalton Knecht的比賽，結果遭到黑粉批評是「騙子」，或許讓他心生不滿，促成這次暫離社群平台的決定。
詹姆斯目前39歲，下個月將年滿40歲，是目前NBA最年長的現役球員，曾四次獲得 NBA 冠軍，並三次奪下奧運金牌，今年8月才帶領美國夢幻隊完成五連霸的史詩偉業。