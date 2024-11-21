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詹皇宣布暫離社群媒體！洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，擁有高知名度且活躍於社群平台，在Instagram上擁有1.59 億粉絲，在X平台上也有5,290 萬粉絲。Kevin Durant經紀人Rich Kleiman ，日前曾發出1篇貼文，指出體育是最能夠凝聚人心的方式，但現今的媒體和社群平台，卻總是專注在仇恨以及負面內容。相隔不久後，詹皇發出下篇貼文，在文章中寫道：「」最後附上2根手指及王冠的表情符號，前者通常象徵「Peace out」的含義，而後者則是代表他本人「詹皇」綽號的皇冠。根據《ESPN》報導指出，事件起因可能在於湖人新秀Dalton Knecht。詹姆斯目前39歲，下個月將年滿40歲，是目前NBA最年長的現役球員，曾四次獲得 NBA 冠軍，並三次奪下奧運金牌，今年8月才帶領美國夢幻隊完成五連霸的史詩偉業。