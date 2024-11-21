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▲台灣傳奇投手「東方特快車」郭泰源稱讚古林睿煬：「如果他來日本，一定能成功。他的球旋轉效果非常好，控球也很穩定，心理層面上也在成長。」（圖／吳政紘攝）

▲古林睿煬小檔案。（圖／NOWnews製圖）

日本職棒球隊北海道日本火腿鬥士隊於11月20日宣布，已與統一獅隊投手古林睿煬達成合約協議。這位24歲、最快能投出157公里速球的強力投手，在2024賽季獲得了年度MVP、最佳防禦率以及最佳九人等多項大獎。前旅日名將郭泰源稱讚古林睿煬球的旋轉好、控球不錯、心態也在提升，看好他挑戰日本職棒能取得成功。古林睿煬的名字受到日本棒球迷廣泛關注，他在去年11月於東京巨蛋舉辦的亞洲職棒錦標賽中表現出色。面對日本代表隊「侍Japan」，在前5局完美壓制對手，完全封鎖15名打者。最終他投了6又2/3局僅失1分，雖然統一獅以0：4落敗，但他的表現震撼全場，甚至讓當時日本社交媒體上「台灣投手」成為熱搜。古林睿煬身高184公分、體重81公斤，於2018年以選秀首輪加入統一獅。在2024賽季，他出賽21場，取得10勝2敗，投了125局，防禦率僅1.66，並送出150次三振，展現壓倒性的表現，並摘下年度MVP、防禦率王等多項榮譽。古林從小便渴望挑戰更高層級的舞台，對日本職棒與大聯盟都充滿向往。他曾透露自己最喜歡的日本投手是現效力於聖地牙哥教士隊的達比修有，他說：「能夠為需要我的球隊效力是我的榮幸，我也希望自己能成為球隊的一份力量。」根據日本媒體《The Answer》報導，在去年亞洲職棒錦標賽中，台灣傳奇投手「東方特快車」郭泰源曾親臨現場觀戰，並稱讚古林睿煬：「如果他來日本，我認為他能取得成功（もし日本に来たら、成功すると思う）。他的球旋轉效果非常好，控球也很穩定，心理層面上也在成長。」古林聽聞後謙虛回應：「非常高興也很榮幸能得到這樣的評價。」古林在球團發布的聲明中表示：「首先，我非常感謝北海道日本火腿鬥士隊向我伸出橄欖枝。我對能夠加盟鬥士隊、並有機會在日本職棒比賽感到非常榮幸。鬥士隊有許多優秀的選手，其中還有我非常欣賞的球員。我迫不及待想和大家見面，一起討論棒球。未來，我會全力以赴提升自己，為球隊貢獻更多力量。」