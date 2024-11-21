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今（113）年9-10月期統一發票將於11月25日開獎，不過，根據財政部最新統計，7-8月期統一發票還有5張中千萬元特別獎沒來領獎，最低消費金額是在台中市南屯路全家便利商店消費35元就中獎，也有人在嘉義嘟嘟房花100元停車、在蝦皮購物消費200元就中大獎。另外，這期200萬元特獎也有4張中獎發票未領獎，由於領獎期限至明（114）年1月6日，還沒對獎的人，趕快找出當期發票，也許你就是中獎幸運兒。今年7-8月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「38039158」，特獎200萬元中獎號碼為「08276859」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「32110911」、「84289408」、「13446901」。根據財政部日前公布的中獎清冊，這期1000萬特別獎共有17張發票中獎，不過，至今還有5張中獎發票沒來領獎，包括在蝦皮購物花200元買食品、桃園市大溪區員林路自由聯盟生鮮超市花99元買飲料、在台中市南屯路全家Family Mart花35元買食品、在嘟嘟房嘉義杭州2站花100元停車費及在高雄市鳳山區鳳林路白巷子WHITE ALLEY花135元買飲料。至於200萬元特獎部分，這期也有15張發票中獎，但還有4張中獎發票未領獎，包括在台北市士林區延平北路大群愛家廣場消費132元、在台中市公益路勤美誠品綠園道Starbucks Coffee消費405元、在台中市清水區民享路全聯福利中心消費353元、在高雄市楠梓區右昌街捷統特賣廣場花95元買飲料。