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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，神隱多日的謝宜容，20日晚間終於發出聲明道歉，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關。對此，郭正亮20日表示，「因為這是輕生，已經浮上檯面，她還造成一大堆主管離職，有人爆料一大堆事，什麼她還在裡面種自己的植物，牽什麼燈之類的，亂七八糟的事情」。郭正亮20日在節目《綠也掀桌》表示，勞動部長何佩珊的背後有民進黨立委柯建銘，而謝宜容背後可能有好幾個民進黨的立委，「感覺謝宜容比何佩珊大」，且謝宜容老公是科技業的，可能當過金主，「謝宜容的爭議不是只有這一件」。郭正亮說，此次輕生案讓整個事件浮上檯面，「她還造成一大堆主管離職，這也很罕見，一定是管理相當有問題，輕生這位就是心裡不能承受，一定是這個狀況，其他人選擇離去」。郭正亮還說，有人爆料謝宜容一大堆事，「什麼她還在裡面種自己的植物，牽什麼燈之類的，亂七八糟的事情」。郭正亮認為，這麼離譜一定有人寫檢舉信，但何佩珊都沒有處理，「而且謝宜容是跨兩個部長，甚至有人覺得這是另外一個洪仲丘事件，只是在野黨沒有掀起大浪的能力」。