我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多名啦啦隊女神和味全龍應援團團長勛雞（下右3）搭乘同一班飛機飛往東京。（圖／勛雞IG）

▲嘎琳在Threads上曬出仙氣美照，興奮寫下：「出發東京，東京巨蛋見」。（圖／嘎琳Threads）

▲秀秀子（前）等人在機場還巧遇網紅台南Josh（左）一起搭機。（圖／秀秀子IG）

中華隊在世界12強棒球賽中挺進前4強，今（21）日中午將在日本東京巨蛋開打超級循環賽，首戰對決委內瑞拉，許多台灣球迷也飛到日本幫中華隊加油。中華隊應援團「CT AMAZE」成員秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳、若潼，6名啦啦隊女孩也自費飛往東京，要幫中華隊加油打氣；據傳此舉讓她們推掉台灣活動損失10萬元，燃起的棒球魂相當熱血。這次12強B組賽事在台灣開打，官方也集結12名啦啦隊女孩組成「CT AMAZE」幫中華隊加油，但後續東京複賽並沒有讓啦啦隊跟著出征，於是6名女孩們私下相約，決定自掏腰包飛往日本，在場邊幫中華隊應援。被譽為「寶藏女孩」的Rakuten Girls啦啦隊成員嘎琳也在其中，她在機場被粉絲捕捉到一系列美照，讓網友暴動。除此之外，秀秀子、Jessy、小映、璦昀、若潼幾人也都一起在機場集合，還包含職棒味全龍應援團長勛雞，都要一同前往日本替中華隊加油。隸屬Fubon Angels啦啦隊的秀秀子，24日將過生日，出發前她也許下生日願望，希望中華隊能在這次的12強賽中奪冠，期盼能在場邊用加油聲替中華隊英雄們注入力量。據了解，這次6名女孩為了飛往東京，分別花了5到8萬元不等，搞定機票、住宿問題後，還要取消原先在台灣排定的行程，據傳，女孩們為此損失10萬元，但她們為了棒球應援樂在其中。味全龍啦啦隊隊長小映也在IG發文，笑曝前往桃園機場的途中遇到一名熱愛棒球的司機，對方還跟她說「去東京加油唷」，換日幣時，專員也幫小映打氣，可見為了棒球大家的心都集結在一起。除了以上「CT AMAZE」應援團的女孩，樂天啦啦隊女神籃籃19日也曬出一張自己在日本與東京鐵塔的舊照，還P圖畫上掃把笑喊：「前進東京」，看的出來心情非常雀躍。至於是否真的到東京應援，籃籃表示還要協調工作部分，很可能是23日飛去，看完比賽待到隔天就回台灣，行程相當緊湊，一切安排都可能會隨時變動。