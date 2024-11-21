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▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊專屬啦啦隊台灣運彩CT AMAZE與應援團長到場應援，體育署署長鄭世忠也來了。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽正式進入超級循環賽，中華隊今（21）日迎戰委內瑞拉，東京巨蛋湧入大批台灣球迷，要把東蛋變成主場！球迷們高喊「Team Taiwan」，還有熱心球迷免費發送應援毛巾和國旗，中華隊專屬啦啦隊台灣運彩CT AMAZE應援團長也在右外野看台聚集，高唱球迷最愛「台灣尚勇」應援曲，為中華隊熱力應援。中華隊在本屆世界棒球12強賽表現出色，預賽首戰以6：3擊敗南韓，接著又以2：1險勝多明尼加，第3場對戰日本雖以1：3落敗，但鐵牛棚壓制日本打線，接著第4戰中華隊打線爆發，以11：3打爆澳洲，預賽最後一場中華隊再以2：0完封古巴，以B組第二之姿首度挺進12強4強複賽。中華隊前進東京讓全台陷入瘋狂，大批球迷飛往日本東京為中華隊加油，機票更是一票難求。今日東京巨蛋現場氣氛宛台灣主場，不少球迷不惜花費高昂機票與住宿費，只為到場替中華健兒應援。中華隊今日迎來複賽首戰，對手是A組第一名委內瑞拉，派出效力樂天桃猿的「老虎」黃子鵬先發，委內瑞拉則派出效力於富邦悍將的羅戈（Yohander Mendez）應戰。面對這場硬仗，期待延續預賽的好表現，全力爭取冠軍賽門票。