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勞動部北分署公務員輕生案，被指疑受分署長謝宜容職場霸凌所致，在勞動部公布調查結果後，一句認定謝宜容「目的良善」 ，除了掀起國人怒火，也掀開勞工「潘朵拉的盒子」。行政院長卓榮泰罕見緊急召開記者會、親上火線在行政院發表談話，原本未對此事的表態的總統賴清德，昨晚也透過臉書向社會致歉，盼能平息輿論，嚴防將這把全民怒火燒到賴政府，更甚成為民進黨執政危機。勞動部公務院霸凌案引眾怒，本應好好向社會說明、報告的勞動部，卻在調查報告中增添材火，直指謝宜容雖執行方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，但「目的良善」，此話一出，引爆全民怒火。「目的良善」用法惹議，勞動部長何佩珊在第一時間卻稱，該說法是專家基於平衡、基於專業敘述需要，並非任同謝宜容行為，才有這樣的用語，只是，這樣的解釋與外界想法有落差，無法被埋單，她昨天赴立法院報告時，更罕見受到朝野立委輪流「火烤」，自家人不留情面紛紛開砲，頂不出壓力的她數度流淚，甚至直接在藍委逼問下，表態願意請辭。賴政府上任後，賴清德用人唯親、報恩用人等行事風格，為外界所詬病，這次，謝宜容也被指是前部長許銘春愛將，而背後靠山就是監察院長陳菊，雖然陳菊心腹已出面說明，陳菊並不認識謝宜容，但民進黨派系用人、官官相護的負面形象已被烙印其中，成為在野黨打擊的破口之一。面對輿論炸鍋，卓榮泰昨天罕見緊急召開記者會說明、表達立場，而賴清德昨出席中常會時，面對中常委的提問，未即時做出回應，引起鄉民質疑「狀況外」，諷刺「勞工是最好欺壓的一塊 」；或許是感受到民意關切，賴直到晚間才透過臉書道歉，但未在第一時間表態，讓網友相當不滿。一個公務員霸凌案，逼得卓榮泰、賴清德道歉，仍難以平息輿論，台灣民意基金會董事長游盈隆更提醒，「這個事件比八掌溪事件還嚴重」。綜觀賴政府處理此事，反應慢、狀況外，雖然賴清德、卓榮泰出面試圖止血，但未來，賴政府稍有一步處理不當，「無法拆彈、還放炸彈」，恐將衝擊賴政府執政，還可能重演洪仲丘事件，成為政治危機。