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勞動部勞發署北分署發生霸凌案，39歲吳姓員工疑似不堪北分署署長謝宜容長期職場霸凌輕生，勞動部部長何佩珊昨（20）日於立院就表示，北分署分署長謝宜容2大過免職，督導的發展署署長蔡孟良1大過、調離主管職。不過，法界人士認為，考績會前15分鐘才傳訊息通知謝女出席，若提出行政訴訟恐遭法院撤銷，讓謝宜容一舉翻盤。勞發署長謝宜容遭指控霸凌，她神隱多日終於在20日晚間道歉，並且發出聲明指出，因為領導風格、行為作法有諸多不當，導致同仁承受重大身心壓力，她完全承擔相關行政調查及究責，但是該名公務員輕生是因為超時工作、機關人力配置不合理、未得到工作所需資源或支持、工作壓力大等原因，與謝宜容無關。謝宜容的律師也表示，新聞媒體報導內容、網路民眾透過社群平台的留言內容，恣意混淆將員工不幸輕生的原因歸咎於職場霸凌，已完全悖離事實真相，嚴重傷害謝宜容的社會名譽。面對謝宜容的懲處，根據《中時新聞網》報導，有法界人士指出，依照公務員考績法第14條第3項規定，考績委員會對於擬予考績列丁等及一次記二大過人員，處分前應給予當事人陳述及申辯之機會，原處分機關應該要在處分前應給予當事人陳述及申辯之機會，而謝宜容在考績會前15分鐘才被通知出席，恐怕在程序上所有瑕疵，若謝宜容提出行政爭訟，就有可能翻盤，被記2大過免職的懲處也可能有所變動。該名法界人士也分析，救濟層面方向，謝宜容可以向原機關申請復審，若複審認為無理由，將送保訓會，謝女可以向台北高等行政法院提撤銷訴訟，由於有程序瑕疵，恐被法院認為違法而撤銷。