我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人引頸期盼的輝達財報終於出爐！身為AI指標廠，財報表現、財測牽動AI產業未來的表現。輝達在昨（20）日盤後公布第三季財報，雖然營收、淨利均超出市場預期，但似乎並未讓投資人「眼前一亮」，導致盤後股價一度大跌逾5%。輝達第三季營收達350.8億美元，年增94%，優於分析師預期331.6億美元；資料中心營收為308億美元，年增112%；EPS來到81美分，優於預期的75美分；毛利率達73.5%，公司分析，可能是因資料中心晶片銷售增加。輝達的遊戲業務營收為32.8億美元，高於市場預期的30.3億美元。輝達的GPU最初是為3D遊戲開發，但後來該技術被重新用在AI領域。輝達表示，該業務的營收成長，主要來自個人電腦（PC）與筆記型電腦的GPU需求，以及遊戲主機晶片收入的增長。輝達為任天堂Switch生產核心晶片。輝達的汽車和專業視覺化業務，規模相對起來就小得多，汽車部門第三季銷售額為4.49億美元，年增72%。專業視覺化部門銷售額為4.86億美元，年增17%。此外，輝達也預期第四季營收為375億美元，上下浮動2%，高於分析師預期的371億美元，這意味著第四季營收會較去年同期成長約70%。輝達CFO表示，Blackwell晶片生產出貨計劃於2025財年第四季度開始，將於2026財年續增。輝達財務長Colette Kress在聲明中表示，所有客戶都在爭相搶占市場先機。目前Blackwell已交付至我們所有主要合作夥伴，他們正積極建置自己的資料中心。她也提到，Blackwell晶片的出貨量預計將於明年大幅提升，公司對於在第四季實現「數十億美元」的Blackwell收入有信心。此外財務長也指出，輝達目前一代AI晶片H200的銷量「在上季大幅增長」。她認為，Hopper和Blackwell系統都存在一定的供應限制，而Blackwell的需求預計在2026財年幾個季度內將超過供應。雖然輝達財報表現呈現持續成長，顯示出市場對AI晶片需求依舊很高，但投資人擔憂成長是不是真的呈現放緩，以第三季營收年增率94%來看，遠低於前三個季度的122%、262%和265%。由於投資人擔心AI成長是不是會逐季放緩，也因此拖累輝達盤後股價一度大跌逾5%，一度下挫到140.75美元，隨後跌幅稍微收斂。