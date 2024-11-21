勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。卓揆也宣布謝宜容記兩大過、送懲戒法院，最嚴厲處分是免除職務，且未來不得再任公職。不過前立委林濁水說，卓榮泰搞錯懲戒制度。
林濁水說，對於惡官霸凌，卓榮泰終於宣布嚴懲謝宜容。雖然動作慢了，總算是還是來了遲來的正義。但是卓揆宣布的「記兩大過並且送懲戒，最嚴厲處分將是免職而且未來不得再擔任公務員。」短短一句，卻有一連串的問題。
林濁水說，我國對公務員的處分採取舉世所無的司法懲戒、行政懲處雙軌。雖然雙軌，但基於一罪不雙罰原則，所以爭端不已，吵了幾十年，勞駕大法官一再釋憲，立法院一再修法，同時包括大法官，被徵詢的大學者不知所云的文字遊戲玩得不亦樂乎後，確定追究時只擇一軌處罰。
但林濁水說，由於兩軌處罰內容既高度重疊，卻又有硬著頭皮掰出的不同，文字遊戲還玩得太過火，搞得非常混亂，很少官員搞得清楚，像這次卓揆宣布時就在雙軌之間混淆了。《公務員懲戒法》規定，只有記過，沒有大小過之分，而最重的予以「免除職務」處分而不是「免職」。免職是《公務人員考績法》的文字遊戲，在《懲戒法》中意義相當的文字遊戲叫撤職。
林濁水說，懲處依《考績法》規定，才有大過小過之分，還規定「一次記二大過者，免職。」同時「免除職務」才不得再擔任公務員，而「免職」則不會有這個效果。另外行政主管可以雙軌擇一，同時免職可以逕行裁定，不必送懲戒；至於監察院則只能彈劾然後送懲戒。
林濁水說，現在法學院出身的卓揆在處理這個整個社會矚目的大爭議時，居然都搞不清楚，短短一句話把不相同的雙軌內容說得錯誤百出，一團混亂。可見雙軌制是多麼糟糕的制度。
林濁水說，既然這麼糟為什麼要搞這個全世界都找不到的雙軌制？關鍵在為了滿足孫中山五權憲法的理念，才巧立名目，硬掰出懲戒懲處雙軌，削足適履，折磨官員、大法官、立委和學者的腦力。由於監察院存在根本成為文官管理制度上的麻煩製造者，這就是為什麼頭腦清醒的學者都主張三權反對五權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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林濁水說，懲處依《考績法》規定，才有大過小過之分，還規定「一次記二大過者，免職。」同時「免除職務」才不得再擔任公務員，而「免職」則不會有這個效果。另外行政主管可以雙軌擇一，同時免職可以逕行裁定，不必送懲戒；至於監察院則只能彈劾然後送懲戒。
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