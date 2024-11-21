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▲買聖誕福袋可抽保時捷Macan休旅車、金條10兩等大獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲499元福袋，圖為「月亮包＋兩用大毛毯」組合，另附 抽獎序號1組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

▲699元福袋，圖為「絨毛托特包＋布偶面紙袋」組合，另附抽獎序號2組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

▲999元福袋，有電火鍋、蒸氣烤箱、摺疊購物車3選1，另附抽獎序號3組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

7-11一年一度的聖誕福袋來了！今年再度和Hello Kitty、酷洛米、咖波、蠟筆小新等10大IP合作，推出「福袋、驚喜包、倒數月曆」3大系列，共計42款，將於12月2日準時開搶。其中最受關注的聖誕福袋，今年共有36款，分為「499元、699元、999元」3種價格，大獎都可抽保時捷Macan休旅車、金條10兩。《NOWnews》開箱7-11聖誕福袋，內容明細一文看懂。1、月亮包＋兩用大毛毯2、背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊3、萬用收納籃＋浴巾以上皆附抽獎序號1組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。1、絨毛托特包＋布偶面紙袋2、五開摺疊收納箱＋27吋自動摺疊傘以上皆附抽獎序號2組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。1、康寧餐具多功能不沾電火鍋2、Giaretti 10L蒸氣烤箱3、桌板兩用摺疊購物車以上皆附抽獎序號3組、44張優惠券，以及餅乾2包、飲料1瓶、衛生紙1包、紅蔘飲1包。