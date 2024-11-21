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▲世界棒球12強中華隊先發二壘手岳東華。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽正式進入超級循環賽階段，中華隊今（21）日在東京巨蛋首戰委內瑞拉，擔任先發不是王牌左投林昱珉，而是黃子鵬丟首戰先發，至於內野中線陣容也有調整，岳東華連續兩場先發擔任二壘手。總教練曾豪駒解釋，這些調度都是基於對戰考量，相信黃子鵬能夠壓制南美打者。針對二壘手安排岳東華先發，曾豪駒表示，這是基於對戰狀況的考量，「（李）凱威和（岳）東華兩人特性不同，因此我們根據整體對戰選擇東華，希望他的表現能為球隊帶來突破。」在先發投手的選擇上，不是外界預期的王牌左投林昱珉，曾總對黃子鵬的表現充滿信心，「他是我們目前最穩定的投手，預賽兩場都投得非常出色，這場比賽我們期待他繼續帶領球隊奪勝。」黃子鵬在本屆12強賽表現亮眼，14日對戰多明尼加時先發6局未被擊出任何安打、無失分，直到第7局因抽筋先行退場。18日預賽最終戰對陣古巴，以「牛棚日」方式登板，主投1.1局無失分，累計2場比賽投7.1局未失分。談到委內瑞拉先發投手羅戈，曾豪駒表示：「羅戈是我們熟悉的對手，相信選手們都已經做好準備，臨場發揮是關鍵，找到突破點，期待我們的打線能夠串聯起來，延續預賽的火熱手感。」