我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人引頸期盼的輝達財報終於出爐！輝達在昨（20）日盤後公布第三季財報，雖然營收、淨利均超出市場預期，在輝達發布財報後，知名半導體分析師陸行之今（21）日發文表示，感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10ppts beat就不夠興奮，公司越來越難為了。輝達第三季營收達350.8億美元，年增94%，優於分析師預期331.6億美元；資料中心營收為308億美元，年增112%；EPS來到81美分，優於預期的75美分；毛利率達73.5%，公司分析，可能是因資料中心晶片銷售增加。陸行之表示，輝達公布三季度營收季增17%、年增94%，明顯高於之前的6-10%季增指引、以及分析師預期的11%季增，以及年增83%。輝達公布四季度營收指引為季增5-9%，年增70%達375億美元上下浮動2%，1%高於彭博社分析師預期的季增6%，年增68%達371億美元。陸行之表示，輝達公布三季度EPS為0.78美元，高於彭博社分析師預期的0.72美元，根據各項指引來測算，四季度EPS為0.76-0.78美元，跟彭博社分析師預期的0.8美元差距不大；輝達公布三季度庫存月數為2.57，季減4%、年減15%，表示客戶需求還算穩定，公司也說在2025年的未來幾個季度，新產品 Blackwell 還是短缺。陸行之表示，輝達三季度數據中心營收季增17%，跟整體公司的季增相同，數據中心營收占比約88%，與前兩個季度差距不大。陸行之表示，感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10ppts beat就不夠興奮，公司越來越難為了；其次就是AMD三季度數據中心營收為35.5億美元，季增25%，優於base已經超大的輝達的17% （307億美元），還有四季度總營收季增指引也優於輝達。陸行之表示，雖然數據中心營收份額不是一個數量級別的；老實說，輝達/整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%/20%，謝謝輝達這兩年的貢獻，但看台積電還是要看整體半導體產業的需求變化，不知兩者何時才會脫鉤，有擔心以後AI熱潮過了之後，也把台積電拖下水。