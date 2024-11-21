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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑不堪長期職場霸凌輕生，輿論炸鍋，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉，而被控霸凌的分屬長謝宜容，20日晚間終於發出聲明道歉，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關。對此，擁有4.3萬人追蹤的親綠網紅「James Hsieh」傻眼表示，這件事情能燒成這樣，連賴清德都出面道歉，都是因為何佩珊的荒唐發言以及謝宜容的橫行霸道，「我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去」。勞動部20日召開考績會，決議將謝宜容記2大過免職，而在此之前，一度傳出謝宜容不等考績會開鍘，先行離職，理由是要去國外陪兒子；針對此傳聞，《中央社》報導指出，謝宜容透過Line回覆記者稱「我沒有要離職」，並於同日晚間發3點聲明，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關，還要求媒體刪除不實報導。對此，「James Hsieh」在臉書發文表示，賴清德道歉了，卓榮泰鞠躬道歉了，何珮珊哭著道歉了，準備退休的發展署署長蔡孟良也道歉了，但謝宜容仍不出面，真的很硬；何佩珊請辭了，蔡孟良被調離主管職，謝宜容竟然直接line記者嗆「我沒有要請辭」，真的很硬。「James Hsieh」直言，這件事情能燒成這樣，「都靠一個社運出身的北七部長，一整天各種荒唐發言；都靠一個超硬分署長，在勞動部從頭到尾的橫行霸道，有辦法燒到主將賴清德都被拖出來道歉，我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去。」