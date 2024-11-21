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2024年世界棒球12強預賽賽事結束，台灣以預賽分組第2名前進東京，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強。消息一出，民眾紛紛上網訂購機票、住宿、門票，「台式應援」熱潮可望在東京巨蛋再現。不過，產險業也提醒，出發前別忘加保海外旅遊綜合保險，並掌握投保4大重點，才能安心應援避免突發狀況。中華隊在本屆世界棒球12強賽表現出色，預賽首戰以6：3擊敗南韓，接著又以2：1險勝多明尼加，第3場對戰日本雖以1：3落敗，但鐵牛棚壓制日本打線，接著第4戰中華隊打線爆發，以11：3打爆澳洲，預賽最後一場中華隊再以2：0完封古巴，以B組第二之姿首度挺進12強4強複賽。這次賽事關注焦點，除了緊張刺激的棒球比賽，場邊「台式應援」的震撼也讓各地前來觀賽的球迷感受到台灣球迷的熱情，民眾紛紛上網訂購機票、住宿、門票，中華隊今（21）日將迎戰委內瑞拉，東京巨蛋也已湧入大批台灣球迷，「台式應援」熱潮將在東京巨蛋再現。不過，兆豐產險提醒，海外熱血應援棒球賽事之餘，在旅程安排時一併將旅綜險納入規劃，保障旅程能安心遊玩，投保內容建議要包括海外突發疾病保險、傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤不便險，透過4大保障護身，避免意外攪局導致荷包失血。由於出國旅遊可能因天候等外在因素導致航班或行李延誤，飲食不潔造成食物中毒或因意外事故受傷而必須就醫，不僅打壞旅遊興致，海外昂貴的醫療費用更會讓荷包大失血，因此，透過保險來分散風險就顯得相當重要。以兆豐產險的國外旅行綜合保險專案涵蓋海外突發疾病醫療健康保險及不便險，被保險人在旅途中意外身故保險金最高可達1000萬元；實支實付傷害醫療保險金理賠金額最高100萬元；重大燒燙傷保險最高可達500萬元；此外，若旅途中因突發疾病需緊急就醫，也可申請理賠。兆豐產險表示，若民眾以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤4小時以上，被保險人可提出保險理賠申請。此外，針對行李延誤方面，被保險人於海外旅行期間內，其隨行託運行李延誤6小時以後仍未領得時，向航空業者開立行李延遲抵達6小時以上的證明，作為保險理賠所需文件，保險公司即可理賠。