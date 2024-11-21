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儘管黨主席柯文哲因京華城案仍被羈押，台灣民眾黨第3屆黨代表選舉仍如常啟動，第一階段黨員連署今起持續至26日，台中市未來將產出11名黨代表，市黨部今公布19位候選人名單，包括黨部副主委邱于珊、中央委員許瑞宏等人，其中海線地區親近蔡壁如的候選人僅陳永祥、黃楓仁、王慧娟等3人，並不如外界想像的多。台灣民眾黨台中市黨部今（21）日公告第3屆黨代表選舉的參選人名單，包括許書豪、邱于珊、林坤詮、楊瓊瑛、王冠忠、丁貞文、王文成、王雅惠、陳永祥、許瑞宏、阮俊浩、黃楓仁、林尚諭、左嘉偉、王慧娟、楊幸宜、詹隆祥、林均昱、張元䅍共19人，將選出11名黨代表，台中市黨部主委江和樹表示，儘管黨主席面臨困境，但從此次黨員的積極參選，可以看出黨員對民眾黨未來的期待依然不減。民眾黨將繼續努力，發揮在台灣政壇中的作用，此次選舉的成功舉行，代表黨內的穩定與信心，將為黨的未來發展奠定堅實基礎。