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▲國民黨智庫副執行長凌濤指出，海科館館長對內調查吹哨者。（圖／國民黨提供）

▲台北市議員柳采葳拿出關係圖指出，海科館館長陳素芬竟利用和「New School」學術機構簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教。（圖／國民黨提供）

公務員遭職場霸凌事件連環爆！國民黨今（21）日召開記者會，直指先前揭露海科館長陳素芬霸凌下屬案件，海科館卻迄今沒動作，國民黨智庫副執行長凌濤再爆，海科館甚至還對內調查吹哨者是誰，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。另外，凌濤更點名，陳素芬是林右昌的子弟兵，海科館的標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，相關案情都呼籲政院徹查。國民黨今天召開「卓榮泰還在夢遊，再爆海科館霸凌新事證！」記者會，國民黨智庫副執行長凌濤指出，就在勞動部製作霸凌案荒腔走板調查報告的同時，海科館館長對內正在調查吹哨者，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。他公布11月15日海科館會議記錄，其中載明「近期媒體對於館方之負面報導，對於館方影響甚鉅，請各組主任對同仁宣導管理意見應該循體制面的方向反映處理」，並稱「請政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告」。凌濤質疑，吹哨者、受害者對外求救，竟然被海科館請政風調查這就是卓榮泰口中的調查報告嗎？原來調查報告是抓公務員的爆料，全國機關難道正在查吹哨者嗎？凌濤對卓榮泰提出靈魂拷問「你的記者會怎麼開的？比勞動部道歉記者會還差勁」！卓榮泰開記者會只說要各部會調查，完全不叫這些惡劣的官員停手，等於持續讓官員派出東廠鷹犬去追殺受害者，到底是什麼麻木不仁的心態？凌濤沉痛表示，海科館霸淩受害者至今情緒仍深受影響，根據報案資料，他一度與家屬失聯，而海科館至今沒有調查報告、無人負責，「難道還要再失去一條寶貴的人命，你才要動作嗎」？呼籲卓揆、教育部及海科館，若持續追殺吹哨者與受害者，真的會讓他們受到很大的壓力。台北市議員柳采葳拿出關係圖指出，海科館館長陳素芬竟利用和「New School」學術機構簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，果然是有綠色黨證就不一樣，甚至還把女朋友一起帶入這間公司，又把採購案都交給該公司，包括「博物館行銷暨國際合作委託專業服務」，另一是「原水族館用地活化再利用可行性評估」。陳素芬二兒子廖崧竹則是透過廖文偉牽線，從原任職的智威公司到NOAA上班，「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」的標案，就直接給了二兒子先前任職的智威公司。柳采葳補充，「潮境智慧海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」標案招標金額達6498萬，歷經兩次招標，智威第一次不符合資格遭淘汰，但第二次卻能得標，其他符合資格的兩家公司，卻因為不是綠友友而落榜，大家也不用意外，民進黨早就已從根爛到底。柳采葳強調，卓榮泰要各部門一週交霸凌案件報告，她要告訴卓揆「笨蛋！問題不是在報告什麼時候出來，問題是在寫報告的這個人」！勞動部的謝宜容迄今仍死不認錯，顯示民進黨政府的態度就是不願意認錯，寫出來的報告自然是不認錯的報告，這已經不是笨，而是壞。勞動部霸凌事件，陳菊、許銘春難道都沒關係？這兩個人不出來道歉，就沒辦法給臺灣社會交代。凌濤補充，謝宜容是陳菊的子弟兵，何佩珊是柯建銘的子弟兵，陳素芬是林右昌的子弟兵，海科館發生如此嚴重案件，林右昌還在躲什麼？呼籲賴清德管好林右昌，卓榮泰也不能再夢遊下去，海科館霸淩事件已經過了28天沒人負責，不能再繼續擺爛，政府要照顧好人民，就要先照顧好自己的公務人員。