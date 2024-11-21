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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰昨日都為此致歉。挺藍粉專「逆風的烏鴉」推測，勞動部前政務次長王安邦今年初曾經接到陳情還約談謝宜容，結果謝宜容沒事，走的反而是王安邦，認為爆料其實是從民進黨自己來的，更像燦系的「借刀殺人」。粉專「逆風的烏鴉」今（21）日指出，謝宜容霸凌的案子，最早揭露內容的是民進黨新北市議員李宇翔。他的爆料很札實，而且是率先把謝宜容角色帶出來的人。除此之外，他還提到了勞動部前政務次長王安邦今年初曾經接到陳情還約談謝宜容，結果謝宜容沒事，走的反而是王安邦。「逆風的烏鴉」指出，這些內容，如果不是從當事人手上直接拿到，不大可能取得。而且李宇翔是新北市議員不是立委，還是民進黨籍。如果是一般人要爆料，首選應該是能打到民進黨的在野黨立委，怎麼會是李宇翔？這太怪了。「逆風的烏鴉」提到，那麼是從何而來？在這屆新科的民進黨新北市議員裡，有個女議員叫顏蔚慈。她的背景是新潮流、桃園市青年局長，是鄭文燦的子弟兵。大家可以查查新聞，顏蔚慈和李宇翔常常一起開記者會，應該是交情匪淺。還有誰是鄭文燦的子弟兵？就是李宇翔提到的王安邦。王安邦在鄭文燦的桃院市府，歷任勞動局長、社會局長、副秘書長、民政局長。2020年，才到勞動部當次長。更重要的重點是，王安邦就是顏蔚慈的丈夫。而王安邦卻在今年9月突然請辭下台。當時各方猜測，他的請辭，應該和鄭文燦倒台有關。「逆風的烏鴉」表示，為什麼是何博文找李宇翔？不是因為何博文是民進黨副秘書長，而是何博文和李宇翔都是湧言會的。而何博文出示對話紀錄，說自己只是叫李宇翔「做該做的事」，其實不能證明甚麼，因為重點是那長達8分鐘的語音通話講了什麼。民進黨找李宇翔，其實是找錯了人。「也或許打完這通電話，就知道要找誰了。」