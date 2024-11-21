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烏克蘭在19日時發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）來打擊俄羅斯，隔一天又再度發射多枚英國製「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，來攻擊俄羅斯境內目標。綜合媒體報導，烏克蘭在20日時首度發射英國的「暴風之影」飛彈襲擊俄羅斯境內。一名俄羅斯軍事部落客於週三在Telegram上發布了「暴風之影」飛彈碎片的照片，聲稱多達12枚飛彈射向俄羅斯庫斯克地區（Kursk）。據該名部落客稱，這些碎片是在在距烏克蘭邊境約35英里的俄羅斯馬里諾村拍攝的。碎片上刻有「Storm Shadow」的字樣。俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）已證實烏克蘭對該州發射飛彈。據路透社引述匿名官員消息，此事已獲得確認。英國廣播公司（BBC）、「泰晤士報」（The Times）、「衛報」（The Guardian）等英國媒體也於20日時引述消息來源報導了這一消息。不過英國和烏克蘭官方皆不願公開證實烏克蘭對俄羅斯境內使用「暴風之影」的情況。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在20日的記者會上對此不予證實或否認，僅表示烏克蘭正「用一切手段」保衛國家，因此不會透露細節，但他強調烏方「有能力回應（俄羅斯）」。後續烏梅洛夫補充道「我們將用所有可用的手段進行防禦並給予還擊。」英國首相施凱爾的一名發言人不願對此正面回應，英國國防部發言人也未作出回應。英國國防大臣希利（John Healey）說，「烏克蘭在戰場的行動自會說明一切」。「暴風之影」的射程為250公里，略短於美國ATAMCMS的射程，適合用於打擊掩體、指揮所、彈藥庫等有加固防護的硬目標。烏克蘭之前也曾以「暴風之影」打擊俄羅斯黑海艦隊在克里米亞（Crimea）的指揮部。英國先前曾表示，烏克蘭可以在烏國境內使用該款巡弋飛彈，但倫敦數個月來已敦促美國許可將其用於打擊俄羅斯境內目標。烏克蘭在19日時，首次使用美國製造的ATACMS飛彈越境打擊俄羅斯一處武器庫。拜登政府於18日批准基輔使用這些長程武器攻擊俄羅斯目標。