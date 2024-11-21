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針對勞發署公務員之死，時代力量黨主席王婉諭今（21）日與台灣基進黨主席王興煥、東吳法律系教授胡博硯及資深媒體人姚惠珍，共同前往勞動部大門前舉黑布條，高喊「反霸凌、要真相！」王婉諭強調，此案處理過程可看出勞動部已經失能，呼籲行政院應組成院級調查小組，除了調查分署長謝宜容之外、也要擴大調查其他層級霸凌情況，以及找到81位請調、離職同仁了解情況。時代力量黨主席王婉諭今指出，本月4日輕生案發生，但勞動部及勞發署遲未反省，直到輿論上升之後才做出一份「荒腔走板」的調查報告，這份報告不但無法釐清真相，反而讓真相更加撲朔迷離。勞動部長何佩珊連日在立院答詢時的表現，也已透露勞動部沒有調查能力。呼籲行政院長卓榮泰英組織院級調查小組，納入外部專業人士重新調查，並擴大範圍。王婉諭進一步表示，目前我國並沒有真正有效防止職場霸凌的制度，僅《職安法》涉及職場不法侵害預防，但若是遭遇職場霸凌，勞動部門也只能進行勞檢，無法給予處分。因此她認為，勞動部就此案的最好反省，就是建立完善的職場反霸凌制度，可比照現有的校園霸凌防治準則，盡速建立各級政府機關職場反霸凌調查跟審議機制。