台灣首席婚戒品牌ALUXE亞立詩，自推出迪士尼婚嫁系列後深受消費者喜愛，長年穩居婚戒領導地位。近期，ALUXE亞立詩再次推出其年度經典之作——2024全新「迪士尼小美人魚婚嫁系列」，設計靈感來自小美人魚的浪漫故事，運用海洋元素融入水花、波光、海浪、岩石等元素，讓大海的浪漫與熱情，點燃愛侶們對愛情與童話的憧憬，陪伴戀人攜手同行。
Wave of Passion系列 層疊的海浪拍打 展現為愛而生勇氣
以層層疊疊海浪為設計靈感來源的Wave of Passion 鑽戒系列，代表為愛而生的勇氣，見證戀人間無盡深情與思念；此系列包含兩款鑽戒和一組對戒，將海洋的浪漫凝聚於指間，展現溫柔情懷。受到矚目的水滴造型主鑽彷彿海底珍寶，閃爍如愛麗兒勇敢求愛的心。另一款鑽戒的主鑽周圍有密鑲的小鑽，襯托主鑽的璀璨光芒；兩款皆有水滴造型與滾珠邊鑲嵌小鑽，宛若海浪拍打礁岩激起的點點水花，充滿細膩的細節、注入深海的浪漫。
而對戒中的女戒，則以波浪線條的戒身帶出一波波的浪花感，搭配單側滾珠造型沿著戒身綿延，此款女戒可完美搭配鑽戒疊戴，變化多端。而男戒則以平直的戒身象徵穩重和踏實，中央的小鑽與方形的滾珠設計，呼應著女戒側邊滾珠，看似理性低調卻閃耀溫柔與愛戀，勇敢的向愛情致敬。
Eternal Waves系列 海洋永恆的祝福 堅定愛情無限信念
以來自海洋的祝福，在湛藍海面守護永恆的愛為設計概念的Eternal Waves系列，採用充滿現代時尚感的簡約線條與排鑽設計，表現愛情的堅定與光芒。
Eternal Waves 鑽戒鑲口造型是愛麗兒戴在頭髮上的海星，象徵堅定心意之外，也巧妙地將鑽石的璀璨光芒無限放大，兩側對映的排鑽設計如海浪的律動。而女戒的戒身則以無限的符號延伸設計，如同兩人的愛遼闊無盡；側邊滾珠靈感來自海浪上閃閃的光芒，輕盈而美好。男戒亮面凹痕設計簡約立體，風格寬廣穩重，交叉刻線呼應著女戒無限符號，為雙向奔赴的愛情堅定無限信念。
ALUXE 亞立詩作為婚戒的夢幻首選，致力於以頂級工藝技術與高品質，為每對新人量身打造專屬的愛情故事。這次與迪士尼聯名小美人魚全新系列，以無比細膩的細節，傳達象徵深情與堅定的海洋之戀，讓愛意在每個設計中綻放，為戀人們見證攜手前行的堅定承諾。即日起全台門市年終慶檔期，預約鑑賞就送排鑽手鍊，購買任一款迪士尼系列婚戒再送獨家限定戒盒與贈品。想了解更多可前往全台門市或亞立詩官網。
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以層層疊疊海浪為設計靈感來源的Wave of Passion 鑽戒系列，代表為愛而生的勇氣，見證戀人間無盡深情與思念；此系列包含兩款鑽戒和一組對戒，將海洋的浪漫凝聚於指間，展現溫柔情懷。受到矚目的水滴造型主鑽彷彿海底珍寶，閃爍如愛麗兒勇敢求愛的心。另一款鑽戒的主鑽周圍有密鑲的小鑽，襯托主鑽的璀璨光芒；兩款皆有水滴造型與滾珠邊鑲嵌小鑽，宛若海浪拍打礁岩激起的點點水花，充滿細膩的細節、注入深海的浪漫。
而對戒中的女戒，則以波浪線條的戒身帶出一波波的浪花感，搭配單側滾珠造型沿著戒身綿延，此款女戒可完美搭配鑽戒疊戴，變化多端。而男戒則以平直的戒身象徵穩重和踏實，中央的小鑽與方形的滾珠設計，呼應著女戒側邊滾珠，看似理性低調卻閃耀溫柔與愛戀，勇敢的向愛情致敬。
Eternal Waves系列 海洋永恆的祝福 堅定愛情無限信念
以來自海洋的祝福，在湛藍海面守護永恆的愛為設計概念的Eternal Waves系列，採用充滿現代時尚感的簡約線條與排鑽設計，表現愛情的堅定與光芒。
Eternal Waves 鑽戒鑲口造型是愛麗兒戴在頭髮上的海星，象徵堅定心意之外，也巧妙地將鑽石的璀璨光芒無限放大，兩側對映的排鑽設計如海浪的律動。而女戒的戒身則以無限的符號延伸設計，如同兩人的愛遼闊無盡；側邊滾珠靈感來自海浪上閃閃的光芒，輕盈而美好。男戒亮面凹痕設計簡約立體，風格寬廣穩重，交叉刻線呼應著女戒無限符號，為雙向奔赴的愛情堅定無限信念。
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