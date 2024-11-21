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勞動部爆發霸凌爭議，高雄市長陳其邁今(21)日表示，高市府將以此事為警惕，是不是能有效維護整個職場的環境，市府將檢討受理員工霸凌的管道是否暢通。讓市府的所有同仁在職場工作上的權益獲得保障。高市議會今天進行總質詢，市長陳其邁在接受媒體聯訪，針對在野陣營指出，勞動部霸凌事件，閣揆卓榮泰道歉，總統賴清德昨晚也在臉書發文致歉，強調政府有責任，也有決心帶頭杜絕職場霸凌。對此，陳其邁做出上述回應。至於，外傳市府人事處也曾遭議員指責「私設刑堂」的疑似霸凌情況，陳其邁則請人事處處長康人方回應。康人方表示，媒體所提到的該起霸凌事件發生在112年2月份的時候，人事處是針對內部管理措施的了解，了解長官跟部屬之間的互動，當然在整個過程，審視到這個部分，的確在程序部分，有些可以更精進的地方，這部份人事處有做一些檢討。康人方也指出，在整個過程認為有些疏失、不當的地方，人事處有做成一個查察，全案會移交給考績委員會處理，這個部分正在移送考績會當中。至於，誰要被送考績會？康人方認為，在當時訪談的程序，有些不盡周妥的地方，有謀求改進的空間，所以在相對督導人員需要有一些精進調整，所以將案子移送到考績會做討論。康人方也說，在整起事件之後他們也訂定一個各機關針對人事作業訪談須知，比如說會事先做一個預告，做什麼安排，做一個完整情形，因為這案子不是霸凌案件，是一個內部管理的查察情形，他也沒有申訴也不是霸凌案件。