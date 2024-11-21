勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。卓揆也宣布謝宜容記兩大過、送懲戒法院，最嚴厲處分是免除職務，且未來不得再任公職。不過前立委鄭運鵬感嘆，現行文官保護制度，要讓惡劣的公務員一刀斃命，是不可能的。
鄭運鵬說，文官是一試定終生的公務員保障，這種過度保障在台灣一直被輿論誤以為是文官中立的良方，其實並不有效，反而容易劣幣驅逐良幣。要懲戒處分失職文官，衍生出了層層保護的法律規範，行政院還要送到考試院，第一時間大概只能先調非主管接受調查而已，除非剛好是刑事現行犯直接收押，輿論要求一刀斃命是不可能的事情。
鄭運鵬說，這些保護機制，大部分是由高階文官作為幕僚單位制定出來的，在條文裡面加一點自肥機制，搞得複雜一點、程序拉長一點「官官相護機制」，在人性上是必然的。回顧以前年金改革，也發生過高階文官偷藏概念，造成「肥大官瘦小吏」的荒謬修法，包含立法院和學界、媒體都是生效後才發現被騙，大家就可以想像這種超穩定的文官制度，已經無法因應隨時毛很多的現代民主社會。
鄭運鵬說，這種體制，遇到好的長官當然能夠保護他執行公務，但是遇到惡劣的長官，還真的要等公務人員懲戒程序完成才能拍板，現實上真的無可奈何，這就是今天政府高層已經付出慘痛政治代價，當事人卻可以嘴硬到底的法律基礎，當事人是勞動部高階文官，更知道自己的法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。
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鄭運鵬說，這些保護機制，大部分是由高階文官作為幕僚單位制定出來的，在條文裡面加一點自肥機制，搞得複雜一點、程序拉長一點「官官相護機制」，在人性上是必然的。回顧以前年金改革，也發生過高階文官偷藏概念，造成「肥大官瘦小吏」的荒謬修法，包含立法院和學界、媒體都是生效後才發現被騙，大家就可以想像這種超穩定的文官制度，已經無法因應隨時毛很多的現代民主社會。
鄭運鵬說，這種體制，遇到好的長官當然能夠保護他執行公務，但是遇到惡劣的長官，還真的要等公務人員懲戒程序完成才能拍板，現實上真的無可奈何，這就是今天政府高層已經付出慘痛政治代價，當事人卻可以嘴硬到底的法律基礎，當事人是勞動部高階文官，更知道自己的法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。
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