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▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲，達成連續5場敲安，追平林智勝、王柏融和胡金龍等人的紀錄，並列成為中華隊史最長連續安打紀錄。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

陳傑憲複賽首局就敲安！世界12強棒球賽複賽，今（21）日在日本東京巨蛋開打，中華隊首戰出戰委內瑞拉，交手富邦悍將的洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）。比賽開局，陳晨威瞄準第2球出棒，結果敲出左外野軟弱飛球，遭到接殺，而林立也揮空遭到三振，「新核彈頭」打線前2·棒未能開啟攻勢。不過下一棒曾頌恩遭到三振，無緣延續攻勢。