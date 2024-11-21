陳傑憲複賽首局就敲安！世界12強棒球賽複賽，今（21）日在日本東京巨蛋開打，中華隊首戰出戰委內瑞拉，交手富邦悍將的洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）。首局中華隊打線展現進攻積極性，雖然沒有得分，但手感火燙的隊長陳傑憲敲出複賽首安，同時是個人連續5場比賽敲安，追平中華隊的隊史紀錄。
延續預賽好手感 果斷出棒敲安
比賽開局，陳晨威瞄準第2球出棒，結果敲出左外野軟弱飛球，遭到接殺，而林立也揮空遭到三振，「新核彈頭」打線前2·棒未能開啟攻勢。不過來到第3棒陳傑憲，陷入1好球落後後，抓準外側高球，一棒出擊，敲出左外野的落地安打，是中華隊在複賽的首支安打。
不過下一棒曾頌恩遭到三振，無緣延續攻勢。值得一提的是，陳傑憲在預賽4場比賽都有安打演出，複賽首戰又敲安，達成連續5場敲安，追平林智勝、王柏融和胡金龍等人的紀錄，並列成為中華隊史最長連續安打紀錄。
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比賽開局，陳晨威瞄準第2球出棒，結果敲出左外野軟弱飛球，遭到接殺，而林立也揮空遭到三振，「新核彈頭」打線前2·棒未能開啟攻勢。不過來到第3棒陳傑憲，陷入1好球落後後，抓準外側高球，一棒出擊，敲出左外野的落地安打，是中華隊在複賽的首支安打。
不過下一棒曾頌恩遭到三振，無緣延續攻勢。值得一提的是，陳傑憲在預賽4場比賽都有安打演出，複賽首戰又敲安，達成連續5場敲安，追平林智勝、王柏融和胡金龍等人的紀錄，並列成為中華隊史最長連續安打紀錄。
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