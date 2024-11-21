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▲澳洲球員女友忍不住笑說台灣的應援真的很吵。（圖／翻攝自YT@狂人JOJO）

▲澳洲女性解釋，雖然安打他們會歡呼，但會盡量不影響到球員。（圖／翻攝自YT@狂人JOJO）

2024年世界棒球12強賽事（2024 WBSC Premier 12）的B組預賽主場在台灣，中華隊17日以11：3擊敗澳洲隊，晉級世界棒球12強賽4強，將挺進日本東京參加複賽，台灣小姐邱怡澍Joyce也到場觀賽，並紀錄下和澳洲球員家人一起共襄盛舉的過程，他們分享台澳棒球的文化差異，甚至一度被台灣球場的氣氛震撼到，忍不住直呼，「真的非常吵，我現在還不習慣。」Joyce昨（20）日上傳一段影片，透露台澳大戰當天大巨蛋嗨到翻掉，「最特別的是剛好旁邊的鄰居就是澳洲人，甚至還是澳洲球員的家人朋友，球賽看著看著變成好朋友？（到底來看球還是來交朋友）也感謝她們分享了台灣和澳洲棒球文化的差異，真的非常有趣，我們都被彼此驚訝了。」從影片畫面中能看到，幾乎所有球迷都站在起，賣力揮著加油棒為自家隊伍應援，氣氛熱血沸騰。Joyce和一旁的澳洲女性聊起天，才發現對方的男友就是場上的澳洲球員，她也分享：「我們覺得你們太吵了，真的太多了，球員們需要專心，但觀眾們發出太多聲音了。」Joyce立刻驚訝問：「你們在澳洲看球賽不會大喊或跳舞嗎？」對方立刻搖了搖頭，「我們也會放音樂，但我們不會做這些，當球員在投球，我們不會發出聲音。」她解釋如果有好結果，他們還是會放音樂，一起鼓掌歡呼，但不會在投球或打擊過程中出聲。影片曝光後，立刻引發熱烈討論，不少網友都直呼，「坦白說，如果不會太過投入會覺得吵，不是自己隊或熱衷也會覺得；但是台灣人一向外冷內熱，看到重點時刻或多或少會燃燒起來」、「不是，我們台灣這個真的還好，看看世界各地的足球賽，沒有一個是安靜的」、「哈哈抱歉～我們真的很吵，如果他們坐我旁邊一定鄭重跟他們道歉」、「每個國家的文化都不一樣沒有好壞要表示尊重，但我們的支持就是這麼的熱血激昂。」