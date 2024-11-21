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▲粵式胡椒豬肚鍋」以白胡椒為基底加入豬大骨、雞骨與蔬果熬煮而成。（圖／台北凱達提供）

▲餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，都可吃到飽。（圖／台北凱達提供）

▲台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」推出的鱈場蟹吃到飽受到歡迎，現在活動確定延長到12月底，每週三、四的晚餐時段，都有鱈場蟹吃到飽。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

台北凱達大飯店5樓的「Bar 98」全新推出人氣港式火鍋「百鮮打邊爐」，此次特別為獨食族設計的個人小火鍋套餐，每客價格780+10%元起，遵循正宗港式配方研發三款功夫湯底，搭配優質肉品，還有超吸引人、能一次吃到8種海鮮的選項，餐檯另設在地小農直送的「蔬食自助吧」以及「幸福甜點櫃」，都能無限量享用。此外，即日起至12月31日，凡於中正、萬華區設籍居民或工作者出示證件享８折優惠。濕冷季節正是吃鍋的好時機，位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起於平假日的午、晚餐時段供應，台北凱達大飯店行政總主廚戴于益研發三款功夫湯底，以天然新鮮食材與多種中藥材及辛香料經慢火熬煮而成，包含嗜辣者不可錯過的「秘製麻辣豆漿鍋」、溫潤滋補的「一品花膠雞湯鍋」以及最道地的「粵式胡椒豬肚鍋」，以白胡椒為基底加入豬大骨、雞骨與蔬果熬煮而成，噴香溫補。至於主菜選項也豐富，像是油花分佈細緻的「極上無骨牛小排」、有著豬肉中的貴族之稱的「西班牙伊比利豬」、肉質軟嫩中富有彈性的「桂丁土雞」，海鮮控一定要選擇「特選海鮮總匯」，匯聚8款每日新鮮直送的海鮮。餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，包含提拉米蘇、生乳捲、法式檸檬塔等通通可無限量取用。台北凱達大飯店五樓的「Bar 98」，兼具咖啡廳與酒吧功能，提供早午餐、精緻餐點及各式調酒以及飲品，此次人氣港式火鍋「百鮮打邊爐」活動，每鍋價格為780元+10%起，並有「凱達好厝邊」優惠，另外，台北士林萬麗酒店館內的吃到飽餐廳「士林廚房」，因為有鱈場蟹吃到飽活動，讓它這半年內成為一位難求的餐廳，原本飯店預計鱈場蟹將只供應到11月底，業者回應，鱈場蟹吃到飽活動確定將延長到12月26日，每周三、四晚餐供應。