我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。民進黨立委楊曜20日質詢勞發署署長蔡孟良，質疑謝宜容只當過科長，為何卻破格直接空降分署長？沒想到蔡孟良回答不出來，空氣瞬間凝結，最後只說「會自我反省」。衛環委員會20日針對勞發署公務員輕生案進行專案報告，楊曜質詢時指出，謝宜容只當過科長，卻空降當分署長，沒有過經歷職務、領導能力的經驗，聽到謝宜容咆哮的錄音檔，讓他感覺這根本像是幫派堂口，而非機關單位。楊曜質疑，何會破格任用謝宜容當分署長？對此，蔡孟良當下啞口無言，完全回答不出來，空氣凝結了一段時間，他才說「會自我反省」。至於被問到輕生的同仁遺體離開時，被要求不能搭長官專用電梯，勞發署有長官專用電梯？蔡孟良回答，這是大樓管委會的設定，楊曜聽完不滿表示，難道設定不難改？他不相信。