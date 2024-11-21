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勞動部勞發署公務員發生輕生憾事延燒，北分署長謝宜容成千夫所指，對此資深媒體人姚惠珍踢爆，本月4日該公務員在辦公室輕生被發現，而11日就是大體被發現的第7天，法會卻因「配合法師時間」改期，此外12日告別式據傳謝宜容也沒出席，質疑明知11日法會故意改期，是不是故意要避免「頭七法會」解讀？如果沒有舉辦法會招魂，魂魄沒回到大體，公務員告別式如何圓滿結束？痛批生前霸凌、死後連頭七招魂法會都不給辦，「公務員如何安息？」姚惠珍列出公務員輕生時間點，本月4日公務員在勞發署北區分署大樓4樓自縊被發現，當時已明顯死亡，但勞發署卻通知消防隊以「家屬希望急救」為由，將大體「以坐式擔架」送往醫院，明顯違反「非自然死亡為刑事事件，須檢察官相驗」的SOP。直到11日，也就是大體發現的第7天（頭七），原本勞分署要舉辦「平安淨煞法會」，還要「辦公室不要上鎖」，結果因為「配合法師時間」而改期到16日；12日公務員告別式，據傳謝宜容並未出席。姚惠珍質疑，若公務員不是死在勞分署，為什麼要在頭七當天安排辦法會？還要同仁「辦公室不要上鎖」，不就代表謝宜容明知他是死在辦公室裏，所以要招魂嗎？此外明知道12日是告別式，前一晚法會，竟然會因「配合法師時間」而取消16日，是不是故意要避免「頭七法會」的解讀？如果沒有舉辦法會招魂，魂魄沒回到大體，吳姓公務員告別式如何圓滿結束？最後姚惠珍痛批謝宜容，生前霸凌、死後連頭七招魂法會都不給辦，「公務員如何安息？」