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▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，台灣隊派出「老虎」黃子鵬先發。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，台灣隊長陳傑憲敲出全場首安。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊今（21）日上午11時對決委內瑞拉，由2024年球季中華職棒的兩位強投「老虎」黃子鵬對決羅戈，前3局雙方形成一場投手戰，但第4局黃子鵬被Carlos Perez敲出全壘打，導致球隊陷入0：2落後，但他在前3局的發揮仍是可圈可點、值得肯定。中華隊打擊受制於羅戈4局、5次三振的壓制，目前還沒得分。黃子鵬這一屆比賽狀態絕佳，先發出賽對多明尼加和古巴兩場，總計7又1/3局的投球，沒有被敲任何安打，只投出1次保送，送出6次三振，防禦率是完美的0，壓制住這兩支美洲強權。今天對上委內瑞拉，中華隊又推黃子鵬出來主投，似乎將他定位為「美洲殺手」，不過黃子鵬今天開賽球路偏高，被35歲的老將Alexi Amarista敲出安打，也是個人本屆賽會被敲的第1安。不過這一屆中華隊做得最好的部分就是詳盡完整的情蒐，針對委內瑞拉打者的特性和喜好球路做了很多研究，儘管老虎這一場開賽還在找狀態，不過前3局的壓制成效仍是不錯。只可惜4局上被Ramon Flores敲安後，遭到Carlos Perez掃出兩分砲，丟掉本屆賽會的第1分，連續無失分局停留在10又2/3局。上一屆12強是張奕，這一屆則是黃子鵬，連兩屆12強賽中華隊都有讓人安心、「王牌」般的存在。這一次側投的前者真的是投得虎虎生風，是球隊讓人信賴的存在。羅戈今天狀態絕佳，儘管中華隊打者對他相對熟悉，但第一輪幾乎完全拿他沒辦法，吞下5次三振，只被陳傑憲敲出1支安打。在控球絕佳、變化球丟在低角度，讓台灣打者頻頻出現滾地球。可以預期今天會是一場投手戰，黃子鵬可能得不到隊友太多支援。今天中華隊出棒相當積極，幾乎看到直球就揮，甚至在第一輪打不好的情況下，選手們還是果斷在前幾球看到想打的就會出棒，陳傑憲雖然很快敲出本場第二安，只可惜被對方迅速的處理給觸殺到二壘。不過好消息是，中華隊慢慢有適應羅戈的投球，而且打擊策略也有微調，開始推打羅戈的速球，陳傑憲、曾頌恩的兩支安打都反方向，雖然最終前4局是沒有得分，不過慢慢有進入打擊節奏。