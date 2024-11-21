美國饒舌歌手Tyga（泰加）原定今（21日）晚間在Zepp New Taipei演出，之後還會到OMNI舉行的After Party上亮相，結果主辦單位發出聲明，稱他沒有趕上飛往台北的班機，上述兩活動都被迫取消，已經購票的歌迷不滿，在網上留言罵人，甚至還有人稱這是「聽過最荒謬的原因」，也有人諷刺稱：「感覺他根本不知道要來台北。」Tyga已在限時動態上向台灣歌迷致歉，表示會再協商新的時間，但主辦單位已表示將另行以原購email的方式聯繫後續票務事宜。
Tyga曾以〈Taste〉等夯歌締造播放超過50億次的佳績，IG有近4600萬追蹤，在饒舌樂界算是紅牌巨星，緋聞對象則包括加拿大天后艾薇兒、卡戴珊家的小妹也是「甜茶」提摩西夏勒梅現任女友凱莉珍娜等，他要來台演出，而且門票還開出2300 元到 3300 元不等的「佛心價」，原本樂迷都萬分期待，誰知道他最後居然趕不上飛機、演出取消，除了傻眼之外，還讓購票的觀眾怒火難消。
到底Tyga在忙什麼以至於錯過了最重要的班機？網友上他限時動態看，竟然發現他不到1天之前還發自己在遊樂園開心玩樂的畫面，直呼：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」也有人諷刺：「感覺他根本不知道要來台北。」有人還是把問題歸咎主辦單位，認為看到他的限時動態還在遊樂園，拖到今天上午才宣布今日演出取消，不知道算不算一種詐欺？
而在Tyga的限時動態與台北演出的主辦單位「Onion Production」公告都宣稱「協商演出延期」，後續歌迷也只能拭目以待了。
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到底Tyga在忙什麼以至於錯過了最重要的班機？網友上他限時動態看，竟然發現他不到1天之前還發自己在遊樂園開心玩樂的畫面，直呼：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」也有人諷刺：「感覺他根本不知道要來台北。」有人還是把問題歸咎主辦單位，認為看到他的限時動態還在遊樂園，拖到今天上午才宣布今日演出取消，不知道算不算一種詐欺？
而在Tyga的限時動態與台北演出的主辦單位「Onion Production」公告都宣稱「協商演出延期」，後續歌迷也只能拭目以待了。