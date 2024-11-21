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▲Tyga（泰加）因為沒趕上飛機、今（21日）台北演出取消，在限時動態上以全黑畫面搭配文字向台灣的歌迷道歉，表示會在協商改期。（圖／摘自IG）

▲Tyga（泰加）不到一天之內還在限時動態上發布自己在遊樂園開心玩樂的畫面，令苦守在台北等他來演出的粉絲更生氣。（圖／摘自IG）

▲Tyga（泰加）的台北演出主辦單位今天上午發出公告表示原定演唱會和會後派對都取消，歌迷為「沒趕上飛機」的理由傻眼。（圖／摘自IG）

美國饒舌歌手Tyga（泰加）原定今（21日）晚間在Zepp New Taipei演出，之後還會到OMNI舉行的After Party上亮相，結果主辦單位發出聲明，稱他沒有趕上飛往台北的班機，上述兩活動都被迫取消，已經購票的歌迷不滿，在網上留言罵人，甚至還有人稱這是「聽過最荒謬的原因」，也有人諷刺稱：「感覺他根本不知道要來台北。」Tyga已在限時動態上向台灣歌迷致歉，表示會再協商新的時間，但主辦單位已表示將另行以原購email的方式聯繫後續票務事宜。Tyga曾以〈Taste〉等夯歌締造播放超過50億次的佳績，IG有近4600萬追蹤，在饒舌樂界算是紅牌巨星，緋聞對象則包括加拿大天后艾薇兒、卡戴珊家的小妹也是「甜茶」提摩西夏勒梅現任女友凱莉珍娜等，他要來台演出，而且門票還開出2300 元到 3300 元不等的「佛心價」，原本樂迷都萬分期待，誰知道他最後居然趕不上飛機、演出取消，除了傻眼之外，還讓購票的觀眾怒火難消。到底Tyga在忙什麼以至於錯過了最重要的班機？網友上他限時動態看，竟然發現他不到1天之前還發自己在遊樂園開心玩樂的畫面，直呼：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」也有人諷刺：「感覺他根本不知道要來台北。」有人還是把問題歸咎主辦單位，認為看到他的限時動態還在遊樂園，拖到今天上午才宣布今日演出取消，不知道算不算一種詐欺？而在Tyga的限時動態與台北演出的主辦單位「Onion Production」公告都宣稱「協商演出延期」，後續歌迷也只能拭目以待了。