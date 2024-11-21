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▲網友好奇高鐵座椅上出現兩個橢圓形的圓柱體是什麼功用，引起廣大迴響。（圖/爆系知識家）

▲高鐵椅背上的兩個灰色橢圓形圓柱體，是可以拿來旋轉椅子的裝置，許多乘客搭好幾年都沒用過。（圖/記者張嘉哲攝）

▲高鐵車廂功能表其實在各個座位的桌子上都有註明，其中像是第4節、第12節車廂有充電座可以用。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣高鐵成為許多人南北往來的重要大眾運輸工具，在近幾年年運量更是屢創新高，然而已經習慣搭乘高鐵的你，是否真的都了解高鐵上的所有設備功能？就有網友分享自己在搭高鐵時，無意間發現座位的椅背上都有2個橢圓形的裝置，好奇作用是什麼，有網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出只見貼出的照片，以高鐵座椅一排兩個為例，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這不是拿來掛東西而已嗎XD」、「我都拿來掛東西欸？還是我誤會這是什麼東西」、事實上，網友所說的這個橢圓體，其用途確實不是拿來掛東西，《NOWnews》記者因為經常在南港車站搭高鐵，，下次如果和親友一起搭高鐵坐在前後的話，不妨可以試試看哦！📍第5節車廂：設有哺乳室，如有需要請聯絡列車組員📍第1節、第5節、第11節車廂：玄關處有自動販賣機可買冷飲📍基數節車廂：設有廁所📍全車廂：提供WiFi服務、推車販賣服務