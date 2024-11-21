台灣高鐵成為許多人南北往來的重要大眾運輸工具，在近幾年年運量更是屢創新高，然而已經習慣搭乘高鐵的你，是否真的都了解高鐵上的所有設備功能？就有網友分享自己在搭高鐵時，無意間發現座位的椅背上都有2個橢圓形的裝置，好奇作用是什麼，不少人都猜測只是拿來掛東西用，或者當扶手，但真實用途卻是拿來「將椅子旋轉180度」，引起廣大討論。
有網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「想請問有人知道高鐵座位的椅背上有兩根灰色橢圓形的東西是什麼嗎？目前我初步判斷應該是扶手，因為靠窗跟靠走道的地方對會有一個，想知道真正的用途是什麼？」只見貼出的照片，以高鐵座椅一排兩個為例，靠窗以及靠走道的座位椅背上，都有灰色的橢圓柱體，讓人好奇這有什麼用途。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這不是拿來掛東西而已嗎XD」、「我都拿來掛東西欸？還是我誤會這是什麼東西」、「我都以為那是拿來掛東西的突出物」、「這個是拿來旋轉椅子的啦www」、「因為高鐵列車不會調頭，所以到終點站時可以靠這個橢圓體將椅子旋轉180度哦！」
高鐵座椅神秘橢圓體用途曝光！乘客搭10年都不知
事實上，網友所說的這個橢圓體，其用途確實不是拿來掛東西，而是可以將整排座椅直接「180度旋轉」的裝置，除了在高鐵抵達南北終點站之後，讓清潔人員、列車長將座位轉向成另外一邊之外，在與親朋好友共搭高鐵出門時，可以變成面對面座位模式，真的非常方便！
《NOWnews》記者因為經常在南港車站搭高鐵，因此經常看到清潔人員將椅子轉向的畫面，實際也有使用過該橢圓柱體，真的可以和親朋好友一起面對面，聊天講話都更加的方便，下次如果和親友一起搭高鐵坐在前後的話，不妨可以試試看哦！
高鐵車廂功能超多！各節車廂設置功能一次看懂
📍第6節車廂：高鐵商務艙（一共66個座位）
📍第5節車廂：設有哺乳室，如有需要請聯絡列車組員
📍第1節、第5節、第11節車廂：玄關處有自動販賣機可買冷飲
📍第4節、第12節車廂：車廂電話亭設置充電服務
📍第6節車廂：列車長室有AED（自動體外心臟電擊去顫器），如有需要請聯絡列車組員
📍基數節車廂：設有廁所
📍全車廂：提供WiFi服務、推車販賣服務
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這不是拿來掛東西而已嗎XD」、「我都拿來掛東西欸？還是我誤會這是什麼東西」、「我都以為那是拿來掛東西的突出物」、「這個是拿來旋轉椅子的啦www」、「因為高鐵列車不會調頭，所以到終點站時可以靠這個橢圓體將椅子旋轉180度哦！」
高鐵座椅神秘橢圓體用途曝光！乘客搭10年都不知
事實上，網友所說的這個橢圓體，其用途確實不是拿來掛東西，而是可以將整排座椅直接「180度旋轉」的裝置，除了在高鐵抵達南北終點站之後，讓清潔人員、列車長將座位轉向成另外一邊之外，在與親朋好友共搭高鐵出門時，可以變成面對面座位模式，真的非常方便！
《NOWnews》記者因為經常在南港車站搭高鐵，因此經常看到清潔人員將椅子轉向的畫面，實際也有使用過該橢圓柱體，真的可以和親朋好友一起面對面，聊天講話都更加的方便，下次如果和親友一起搭高鐵坐在前後的話，不妨可以試試看哦！
高鐵車廂功能超多！各節車廂設置功能一次看懂
📍第6節車廂：高鐵商務艙（一共66個座位）
📍第5節車廂：設有哺乳室，如有需要請聯絡列車組員
📍第1節、第5節、第11節車廂：玄關處有自動販賣機可買冷飲
📍第4節、第12節車廂：車廂電話亭設置充電服務
📍第6節車廂：列車長室有AED（自動體外心臟電擊去顫器），如有需要請聯絡列車組員
📍基數節車廂：設有廁所
📍全車廂：提供WiFi服務、推車販賣服務