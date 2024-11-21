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▲釋小龍日前被中國狗仔拍到在路邊抽菸的畫面，還當街喝起補藥。（圖／翻攝自懂瓜呱微博）

▲釋小龍（左1）去年去當郝劭文（右）婚禮伴郎，當時狀態看起來還很不錯。（圖／翻攝自郝劭文微博）

▲釋小龍老婆帶著口罩、帽子現身，好身材藏不住。（圖／翻攝自Bunny娛樂微博）

▲釋小龍持續保持練武習慣，近年也接拍不少動作電影。（圖／翻攝自釋小龍微博）

由朱延平執導的電影《新烏龍院》在1994年上映，創下當年國片的票房奇蹟，也捧紅當時還是童星的郝劭文、釋小龍。後來釋小龍憑藉武打功底繼續在演藝圈活動，拍攝不少動作電影，但成績儼然沒有兒時那般亮眼。近日更有粉絲拍到，36歲的釋小龍坐在路邊抽菸的畫面，只見他一邊和朋友聊天還一邊喝著疑似中藥的補藥，看起來盡顯老態，已經沒了當年的風采，更像是一個平凡大叔，令粉絲唏噓不已。中國狗仔懂瓜呱19日在微博上傳釋小龍坐在路邊抽菸的照片，感慨釋小龍「面相蒼老似大叔」，懂瓜呱表示釋小龍坐在戶外玩手機、抽著菸，狀態看起來非常悠閒。抽完菸後釋小龍邊跟朋友聊天又當街喝起補藥，看起來身體似乎頗虛，面色不太紅潤，反倒有點浮腫，蒼老感十足。粉絲看了也紛紛留言，懷念起釋小龍當年飾演小和尚的風采，「真是有點顯老」、「我是看他電影長大的」。不過也有粉絲幫釋小龍說話：「我覺得蠻正常的，什麼樣的年紀做什麼樣東西很好啊！明星也是人，普通男人也抽菸啊」、「他可會武術，狗仔躲遠點吧」、「像大叔也挺好的，總比過度修圖好」。釋小龍本名陳小龍，他在2歲時就皈依少林寺，才被師父釋永信賜法名釋小龍。從小就習武，讓釋小龍拍起《新烏龍院》游刃有餘。後來釋小龍一度中斷演藝事業到美國、法國念書，之後才回到中國拍戲，可惜長大後的他已經沒有稚嫩嬰兒肥臉蛋，知名度也下滑不少。儘管釋小龍成年後參與了動作電影《葉問2：宗師傳奇》、《火線追兇》也沒有當年那樣的熱度，不過釋小龍依舊在演藝圈打滾，今年還參與拍攝網路電影《醉後一拳》、《打黑》、《捉刀人》，武術水平沒話說。去年郝劭文補辦婚禮時，釋小龍也現身當伴郎，掀起一波回憶殺，當時的他看起來保養還不錯，穿著白色襯衫身姿挺拔。如今36歲的釋小龍也有了自己的家，和圈外人正妹老婆低調結婚並育有一女。2022年一家三口外出的畫面曾被狗仔拍到，當時釋小龍的老婆帶著口罩，身穿緊身上衣搭配長裙，看起來非常有氣質，身材也不錯，讓粉絲看了也開玩笑地說：「難怪還俗了」、「沒想到兒時童年男神已經結婚生子了」。