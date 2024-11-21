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勞動部發展署北分署驚傳吳姓資訊分析師在辦公室輕生。經查北分署內不僅存在職場霸凌現象、多項違規項目，更被發現並非個案。所轄的新北勞工局今（21）日上午派員勞檢；對此，勞動部回覆，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。據悉，雖然勞發署北分署屬於公務機關，但其中許多同仁都是屬於適用《勞動基準法》的承攬人員。吳員往生前曾出現連續11天工作12小時的加班事實，但因為「加班打假卡」並沒有加班申請記錄，再加上勞動部調查報告也指出，北分署因為資訊人員編制不足，因此長期導致吳員負擔超額工作量等違規項目。再者，調查報告及勞動部官員也指出，北分署長謝宜容任內對於部屬有管理不當問題，包括對員工咆哮、辱罵，令公務員配合跑步，凌晨及休假Line「秒回」，已構成職場霸凌狀況。新北市勞工局勞動檢查處今日前往往北分署實施檢查，說明18日接獲檢舉排定今日前往北分署瞭解。這次檢查有2大重點，第一是是有關「執行職務遭受不法侵害的預防措施」，是否有依規定建構行為規範、辦理危害預防訓練等措施，如有違反，將依《職業安全衛生法》要求限期改善。第二部分是檢視出勤記錄，瞭解適用勞基法同仁的工時及加班情形，是否依照相關規定辦理。針對本次檢查，勞動部表示，新北市政府勞檢處及職安署今日對於北分署進行勞檢，查察有關職場不法侵害預防及勞動條件（工時、工資、出勤紀錄等）是否符合《職安法》及《勞基法》之規定，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。