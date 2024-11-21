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勞動部分署長謝宜容被指覇凌部屬，造成部屬輕生，引起全台關注。對此，名嘴邱毅今（21）日表示，陳菊人馬長期磐據政府各機關，如同八爪魚一般，已成為公部門的大毒瘤，呼籲台灣社會能正視陳菊集團的問題。外傳謝宜容背後靠山是陳菊，不過，高雄市府行政暨國際處前處長陳瓊華在臉書發文表示，批相關報導是鍵盤霸凌，強調「陳菊不認識」、「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。對於相關說法，邱毅說，陳菊高居監察院長，位高權重，正是這些政府蛀蟲的最佳護身符、保護傘，瞭解陳菊性格的人，都知道她最是護短，說好聽是有情有義，不會過河拆橋，「說難聽就是包庇循私，藏污納垢」。邱毅指出，2010年高雄凡那比水災造成大淹水，陳菊行蹤成謎，陳菊為逃避他的追蹤調查，時任辦公室主任曾文生和時任觀光局主秘賴瑞隆替她更改行程表，後來被他逮到具體事証，引發偽造文書官司。邱毅續指，事後，陳菊對兩人不僅沒有切割，反而還拔擢，兩人一在立法院，一在行政系統，都飛黃騰達，官運亨通。邱毅提到，2014年，高雄氣爆事件造成極嚴重的公共傷害，罪魁禍首之一是工務局長吳宏謀，在輿論壓力下陳菊不得不將之撤職，但風聲平息後，吳宏謀還升級為副市長，並隨陳菊北上當上交通部長。邱毅說，2006年，陳菊因她揭發高捷弊案，引咎辭去勞委會主委，南下高雄選市長，選前最後一夜，搞出偽造的走路工事件，害她老師黃俊英含冤飲恨而死，而那幾個蒙面假冒的檢舉人，現在個個當上了立委、議員，被戲稱為「七小福」。邱毅提到，隨陳菊南下打選戰的丁允恭，還一路高升到總統府發言人，後來因周旋於四女的醜聞引爆才下台走人。至於最近發生的台鹽光電弊案，邱毅說，逃亡到菲律賓的陳啓昱，也是立委落選，被陳菊拉去做副市長，後又轉任台鹽董事長。邱毅說，其他擔任過陳菊副市長的，如劉世芳、鄭文隆、李永得、鄭金德、許銘春，個個不是入閣擔任部長、主委，就是高居油水多多的肥缺。邱毅感嘆，這些人統稱為菊系人馬，在台灣官場、企業界盤根錯節，無人可以撼動，「蔡英文時期要倚重陳菊的南流之力，所以一人得道、雞犬升天」，到賴清德時期，也無人敢動菊姐人馬，過去還有他努力不懈揭發陳菊弊端，並與之對抗，現在已經後繼無人，「希望這次藉由謝宜容事件，台灣社會能正視陳菊集團的問題」。