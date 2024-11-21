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勞動部勞動力發展署發生疑似霸凌輕生案件，後續事件延燒，有網友也爆料衛福部疾管署也出現「土皇帝」，一名組長霸凌下屬，經常對同仁大聲咆哮、摔公文，更辱罵「你是豬嗎」等，疾病管制署20日宣布成立專案小組，有網友於今（21）日凌晨po出該名組長飆罵下屬的錄音，該組長情緒激動，狂問對方為何要改他指令「我講這種話聽不懂嗎？」、「什麼意思？你在改什麼改？」等。疾管署署長莊人祥承諾，下周四（28日）完成調查，並於同日召開考績會，討論懲處。網友在threads貼文指出，疾管署也有一名「土皇帝」為整備組組長，112年5月到任後，離調人員高達3成，明顯異常，還刻意壓人6個月以上不讓調職，調職後的空缺，因為聽聞該長官作風彪悍且無理導致目前單位內部工作量暴增，「經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？」導致許多人寧願降調也想儘速逃離。今天有其他網友再PO出音檔，組長咄咄逼人問「怎麼帶同仁的，聽不懂嗎？我講的話妳聽不懂嗎？不清楚嗎？那為什麼要改？妳為什麼要改我的指令？」遭謾罵的疾管署同仁則回覆，「它其實已經有，它原本就已經…」，不過該名組長不等同仁把話說完接著罵「妳寫的可以嗎？妳有這個時間嗎？我會這樣做我是神經病嗎？妳沒有去開幾組的會，妳怎麼判，做指令？下次我不要跟妳們開會了，什麼意思？妳在改什麼改？」疾管署同仁想向組長解釋，再次開口說「兩個都會有在討論，其實是……」，豈料話才說到一半，組長就接著「我不要兩個討論，兩個和尚沒水喝，妳給我弄出這個來，就是沒水喝的版本啊」。對此，疾管署副署長羅一鈞回應，疾管署今早也有看到網友在Threads貼出的錄音檔，會提供專案小組列入調查參考，另外昨日諮詢兩位外部專家後已設計完成問卷，今天起就會以網路進行匿名問卷調查，希望能讓相關同仁用安心、維護隱私的方式網路匿名填寫回覆，再視回覆結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。疾管署署長莊人祥則表示，已經成立調查小組，會延攬外部委員匿名調查，兩名外部人員其中一名有法律背景。疾管署將於下周四完成調查出報告，當天會舉行考績會。此外，立法院社會福利及衛生環境委員今天進行114年度預算編列報告，衛福部部長邱泰源列席報告，立委邱震軍質詢時公布該錄音，邱泰源今到錄音後，先是愣住，回過神後才強調「已經啟動調查。」