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亞洲盃資格賽，中華男籃今晚19點要在台北和平籃球館迎戰香港隊，力拼首勝，官網稍早公布12人名單，由劉錚、陳盈駿、林庭謙領銜，而陣中最年輕的22歲旅日後衛游艾喆則未入列。FIBA官網公布今晚中華隊與香港之戰的12人登錄名單，包含劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西、馬建豪、林秉聖、高錦瑋、胡瓏貿、周桂羽、蘇士軒、高柏鎧以及曾祥鈞；而在15人名單內此役未登錄的則是盧峻翔、游艾喆和陳冠全3人。本屆亞洲盃男籃資格賽，中華隊與香港、紐西蘭以及菲律賓同組，搶分組前2名直接晉級會內賽，分組第3則拚「6搶4」的外卡資格。中華隊第一階段不敵菲律賓、紐西蘭，接下來的4戰都須步步為營，尤其剩下2戰對香港都必須贏，且贏分越多越好。中華男籃此次陣容堪稱近年最強，包含7名旅外球員及國內職籃菁英好手，連陳盈駿都表示對完整陣容感到非常興奮。