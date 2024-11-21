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▲勞動部霸凌輕生案，新北市議員江怡臻臉書發文怒批。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌而輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒。19日勞動部記者會上，勞動部長何佩珊被問到謝宜容為何不出面親自說明、道歉，竟表示「必須體諒她的身心狀態，等到合適時機再來安排」。對此，新北市長江怡臻表示，「誰來體諒離世員工？誰來體諒離職、調職的公務員？」針對霸凌輕生案許多流傳情節，江怡臻表示，經她多方查證後得知：一、時間：新北市消防局在11/4一早接到報案，隨即派出兩輛救護車和救護人員，也聯絡上死者父親，最後通聯是11/3傍晚。不是謠傳的過世兩天才發現。二、SOP：椅式擔架是樓層救護的SOP，救護人員到了一樓才會換成擔架床，持續急救並送往醫院。不是謠傳的坐輪椅。三、消防人員動線，是依照現場人員指引。四、沒有蓋白布，是現場救護人員聯繫到家屬，家屬表示要急救，而現場不會判定死亡，都會送到醫院判定。江怡臻表示，這些天，大家都群情激憤，有些說法，暫時沒有事實根據，但更重要的是，新北市消防同仁，不會配合對死者不敬，甚至湮滅跡證。另外，新北勞工局這幾天接獲檢舉，這週會前往稽查，就是否職場不法侵害、是否有申訴管道等做檢查，檢查屬實將依職安法規定處理。至於是否霸凌，必須由原事業單位調查、處理。江怡臻提到，吳姓員工4日離世，事發已近半個月，頭七都已經過了。看到勞動部長哭了兩次、直屬長官謝宜容神隱不見，從調職到現在無法平息眾怒，改為停職兩大過，甚至傳出請辭出國，大家到現在都還看不到真相。「何佩珊部長說，要大家體諒謝宜容的身心狀態，但誰來體諒離世員工？誰來體諒離職、調職的公務員？」