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美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮引起全球關注，不過也使得不少美國民眾開始考慮是否「逃出美國」。而義大利薩丁尼亞島（Sardinia）上的小村莊奧洛萊（Ollolai）就嗅到了潛在商機，推出1歐元的房產，盼吸引對選舉結果不滿的美國人士前來居住。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧洛萊與義大利其他農村地區一樣，在經歷數十年的人口外流後，長期以來一直試圖說服外地人移居到當地。奧洛萊推出了1歐元（約台幣35元）出售破舊房屋的方案，試圖吸引更多人遷居此地。而在11月5日美國總統大選結果出爐後，奧洛萊隨即推出鎖定潛在美國外籍人士的網站，提供更多價格低廉的房屋，希望那些對大選結果不滿的人會搶購這裡的閒置房產。在奧洛萊所架設的網站上，可以看到「全球政治讓你精疲力竭了嗎？你正想擁抱更平衡的生活，同時獲得新的機會？是時候在迷人的薩丁尼亞島天堂開始打造你的歐洲避風港了。」等標語。奧洛萊村長卡隆巴（Francesco Columbu）向CNN表示，該網站是專門為吸引美國選民而創建的。他坦言他熱愛美國，並堅信美國人是幫助重振奧洛萊的最佳人選。卡隆巴表示，奧洛萊特別希望吸引美國人前來，「當然，我們不能禁止其他國家的人申請，但美國人會有快速程序。我們指望他們幫助我們復甦村莊，他們是我們的致勝牌。」奧洛萊提供三種移居計畫，包括免費提供給數位遊牧族的臨時住房，申請者需以藝術創作、工作坊等方式回饋社區；需要翻修的一歐元房屋則多為老舊建築，需要投入約2.1萬至5.28萬美元進行翻修，且買家需承諾在三年內完成整修，並可能需繳納保證金以確保履行承諾；此外還有立即能夠入住、價格高達10萬歐元（約台幣341萬元）的住房。當地政府出售的房屋多位在歷史悠久的村莊中心地帶，規模各異。有的是農民和牧羊人的傳統住所，用當地花崗岩建造而成。一些房屋甚至經過翻修，配有現代化設施。在過去的一個世紀裡，奧洛萊的人口從2250人縮水到1300人，每年的新生兒屈指可數。許多家庭在經濟艱苦時期離開村子，出外謀求工作和更好的生活。過去的幾年中，當地人口更進一步下降到僅有1150名居民。據《富比世》（Forbes）報導，奧洛萊並非個案，近年義大利為對抗人口減少問題，推出多項吸引新居民的計畫。2022年薩丁尼亞島曾提供約1.5萬美元（約台幣49萬元）的補助吸引移民，而托斯卡尼則高達3.2萬美元（約台幣104萬元）。