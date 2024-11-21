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2024世界棒球12強賽4強超級循環賽，中華隊今（21）日上午11點於東京巨蛋迎戰委內瑞拉。比賽前3局雙方形成投手戰，中華隊先發「老虎」黃子鵬有效壓制對手，但4局下遭Carlos Perez敲出兩分砲，目前中華隊以0：2落後。東京巨蛋的「打者天堂」特性再次顯現，讓投手面臨極大挑戰。東京巨蛋其獨特的充氣式屋頂聞名，被稱為「打者天堂」。東蛋屋頂結構由0.35毫米的雙層塗樹脂玻璃纖維薄膜製成，透過28條電纜支撐，並維持內部氣壓高，加壓機不斷向巨蛋內輸送空氣，使場內的壓力比外部高0.3%，氣壓差相當於一樓和九樓的差距。比賽時約作動10到18台，平時只要2台就可以輕鬆支撐起東京巨蛋屋頂。此外，為了保持圓頂內部壓力的穩定，出入口應用了旋轉門，以防止空氣露出。相比台北大巨蛋，東京巨蛋環境乾燥、球更會飛，張奕表示：「在這邊打球蠻會飛，野手都打得很開心，每個都扛全壘打。」但對於投手來說並不友好，「因為很容易被打全壘打，投手壓力會比較大。」