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▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，派出「老虎」黃子鵬先發。（圖／記者葉政勳攝）

委內瑞拉先馳得點！世界12強棒球賽複賽，中華隊今（21）日在日本東京巨蛋迎來首戰，交手A組第1的委內瑞拉，派出前2戰先發沒有失分的「老虎」黃子鵬。比賽4局上，陳傑憲敲出三壘側的強勁滾地安打，試圖嘗試上二壘，但遭到對方快傳封殺。Carlos Perez在複賽開打前，總共14打數敲出5支安打，包含1發全壘打，打擊率3成57。