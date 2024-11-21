委內瑞拉先馳得點！世界12強棒球賽複賽，中華隊今（21）日在日本東京巨蛋迎來首戰，交手A組第1的委內瑞拉，派出前2戰先發沒有失分的「老虎」黃子鵬。本場比賽形成投手戰，前3局維持0：0平手，不過Perez兄弟檔的Carlos Perez掃出兩分砲，讓黃子鵬在本屆賽會首度失分，委內瑞拉率先攻下2分。
前局錯失機會 黃子鵬挨轟
比賽4局上，陳傑憲敲出三壘側的強勁滾地安打，試圖嘗試上二壘，但遭到對方快傳封殺。下一棒曾頌恩，同樣敲出一壘側的車布邊安打，攻佔上二壘，潘傑楷打出軟弱的內野滾地球，但憑藉腳程，跑出內野安打，只是委內瑞拉提出挑戰，經重新檢視後，改判為出局，錯失得分機會。
進入4局下，黃子鵬雖然靠著牽制抓下試圖盜壘的委內瑞拉跑者，但先被Ramon Flores敲安後，Carlos Perez接力炸裂全壘打，讓黃子鵬首度在本屆12強賽失分，10.2局無失分的紀錄破功。Carlos Perez在複賽開打前，總共14打數敲出5支安打，包含1發全壘打，打擊率3成57。
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比賽4局上，陳傑憲敲出三壘側的強勁滾地安打，試圖嘗試上二壘，但遭到對方快傳封殺。下一棒曾頌恩，同樣敲出一壘側的車布邊安打，攻佔上二壘，潘傑楷打出軟弱的內野滾地球，但憑藉腳程，跑出內野安打，只是委內瑞拉提出挑戰，經重新檢視後，改判為出局，錯失得分機會。
進入4局下，黃子鵬雖然靠著牽制抓下試圖盜壘的委內瑞拉跑者，但先被Ramon Flores敲安後，Carlos Perez接力炸裂全壘打，讓黃子鵬首度在本屆12強賽失分，10.2局無失分的紀錄破功。Carlos Perez在複賽開打前，總共14打數敲出5支安打，包含1發全壘打，打擊率3成57。
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