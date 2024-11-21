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勞動力發展署北分署員工本月初疑似遭受嚴重職場霸凌輕生亡，引起社會關注，遭控霸凌的分署長謝宜容昨日發表聲明道歉，但仍堅稱員工輕生跟她領導風格無關。聯合報今（21）日報導，勞動部知情員工曾透露，謝宜容跟部屬談話時曾引用老子道德經的「上善若水」，但謝宜容的上善是「對上使命必達」。聯合報報導，有知情的勞動部員工向國民黨立委賴士葆表示，謝宜容對上使命必達，對下仍疾言厲色，即使把自己的辦公室佈置得充滿綠意，但「氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮挫。」根據勞動部調查報告，謝宜容對公文或報告不滿意就會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致多人因心靈受創需求助身心科治療。聯合報報導，員工還透露，謝宜容有次在辦公室大聲喝斥、丟公文，有同事好言相勸，還被她回嗆「你不要管了，老娘更年期。」聯合報報導，知情員工表示，輕生的吳姓員工長時間超時工作12至15小時，但他都會打假卡，因此紀錄上仍顯示他都是在正常時間上、下班，因為公務機關有限制加班費，員工說：「沒想到這種私人單位才會有的打假卡，竟然會發生在主管勞動權益的勞動部，很諷刺！」