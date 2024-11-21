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勞動部發展署北分署驚傳吳姓資訊分析師在辦公室輕生，經查北分署內不僅存在職場霸凌現象、多項違規項目，更被發現並非個案。對此，今（21）日民團呼籲，開放公務人員組織工會，並要求嚴懲公務機關職權霸凌，更喊話應由外部獨立單位重新徹查。吳員往生前曾出現連續11天工作12小時的加班事實，但因為「加班打假卡」並沒有加班申請記錄，再加上勞動部調查報告也指出，北分署因為資訊人員編制不足，因此長期導致吳員負擔超額工作量等違規項目。再者，調查報告及勞動部官員也指出，北分署長謝宜容任內對於部屬有管理不當問題，包括對員工咆哮、辱罵，令公務員配合跑步，凌晨及休假Line「秒回」，已構成職場霸凌狀況。國教師工會總聯合會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會等單位今召開聯合記者會指出，公務員警消依舊被禁止組織工會，教師工會之組織與集體協商也被層層設限，呼籲政府與時俱進，立院朝野黨團主動修正不合時宜的落後法規，並徹底檢討公務人員工時與加班制度，以保障機關學校員工勞動基本權益。民團認為，此次不幸事件既是職場霸凌，也是典型的職權霸凌，我們要求各政府機關應嚴肅面對日益嚴重的職場霸凌問題，並嚴懲公務機關職權霸凌，以落實尊嚴勞動，並要求行政院立即重啟調查。民團敵到，政府宣導友善職場，表面上包括職場霸凌、性騷擾申訴等法規一應俱全，實則以「北分署」此次不幸個案為例，員工申訴不僅極有可能不了了之，甚至極有可能成為被約談與被整肅的對象，所謂申訴機制形同保障加害人，公務人員保障法與職業安全衛生法之不法侵害預防形同具文，要求徹底檢討改善，暢通員工申訴機制。