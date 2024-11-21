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▲國外一對新人和丈夫都是素食主義者，於是在舉辦婚禮時，將菜單設計成全素食，結果賓客都感到傻眼。（圖／Pexels）

▲國外一對新人將婚宴菜單設計成全素食但並未告知賓客，賓客感到傻眼，集體揪團訂20份大披薩，新娘心態崩潰。（示意圖／Pixabay ）

▲新娘哥哥表示，賓客都在抱怨食物都只有蔬菜，為了不讓大家在婚禮上挨餓，才會訂披薩，但新娘對此說法並不接受，當晚在廁所痛哭。（示意圖／Unsplash）

婚宴菜色全部都是素食要先告知嗎？國外一對新人因為本身都是素食主義者，因此在舉辦婚禮時，就決定砸下近1.5萬美元（約新台幣48.7萬元）設計全素食的婚宴菜色，但卻未提前告知賓客，導致親朋好友到場時，發現菜色都是素食後，揪團改訂披薩外送，讓新娘崩潰痛哭，在社群掀起討論。一名28歲的國外新娘在網路論壇「Reddit」發文表示「，像是烤蔬菜塔、松露燉飯、用蘑菇替代的素食版威靈頓牛排，沒想到事與願違，婚禮才剛開始沒多久，這讓新娘覺得非常丟臉，而負責該對新人的廚師相關人員也非常尷尬，因為那些披薩，新娘對於親朋好友的舉動感到不理解，質問哥哥為什麼要這麼做，新娘提到，這件事情鬧非常大，整個家族有一半的人都覺得我和丈夫很高傲，毀了自己的婚禮」貼文曝光後，不少網友紛紛不挺新娘表示