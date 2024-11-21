婚宴菜色全部都是素食要先告知嗎？國外一對新人因為本身都是素食主義者，因此在舉辦婚禮時，就決定砸下近1.5萬美元（約新台幣48.7萬元）設計全素食的婚宴菜色，但卻未提前告知賓客，導致親朋好友到場時，發現菜色都是素食後，揪團改訂披薩外送，讓新娘崩潰痛哭，在社群掀起討論。

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一名28歲的國外新娘在網路論壇「Reddit」發文表示「因為和丈夫都是素食主義者，創作出一份5道餐點組成的純素菜單，像是烤蔬菜塔、松露燉飯、用蘑菇替代的素食版威靈頓牛排，但這些我們沒有在喜帖上提及，我們希望賓客不帶偏見的享用，不論飲食偏好，因為這每一道菜都是我和丈夫與廚師合作數個月用心設計出來的。」

▲（圖／pexels）
▲國外一對新人和丈夫都是素食主義者，於是在舉辦婚禮時，將菜單設計成全素食，結果賓客都感到傻眼。（圖／Pexels）
沒想到事與願違，婚禮才剛開始沒多久，新娘的哥哥與表親戚竟然帶著「20份大披薩走進來」，將那些披薩分發給賓客，還大喊「這是真正的食物，給任何想要的人！」

這讓新娘覺得非常丟臉，而負責該對新人的廚師相關人員也非常尷尬，因為那些披薩，許多賓客根本沒吃我們婚宴所提供的菜色。新娘甚至表示「賓客拍下食物當成笑話，婆婆在臉書上發文，說他兒子的婚禮是如何『被披薩拯救』，因為我強迫大家吃兔子的食物。」

▲顧客點披薩外送到府！打開一看崩潰了，3千人笑慘。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲國外一對新人將婚宴菜單設計成全素食但並未告知賓客，賓客感到傻眼，集體揪團訂20份大披薩，新娘心態崩潰。（示意圖／Pixabay ）
婚宴菜色全部都是素食菜色！新娘遭20份大披薩羞辱痛哭

新娘對於親朋好友的舉動感到不理解，質問哥哥為什麼要這麼做，哥哥才告訴新娘：「親戚好友都在抱怨，所有食物都只有蔬菜，為了不讓大家在婚禮上挨餓，我們才會叫披薩外送」這讓新娘完全不能接受，當晚在廁所崩潰痛哭，新郎也不好受，氣得把老婆家人全部都趕走。

新娘提到，這件事情鬧非常大，整個家族有一半的人都覺得我和丈夫很高傲，毀了自己的婚禮，他們主張我們應該提醒賓客婚宴菜色都是素食才對。」貼文曝光後，不少網友紛紛不挺新娘表示「有些人就不吃素食，我寧願只有禮到」、「你們不告訴親友，就是怕他們不喜歡都不出席，真的不應該強制別人吃素食」、「這是完全強加自己的信念在別人身上，親友的反應根本沒有錯。」

▲菲律賓有名新娘在走紅毯時，裙子突然出現詭異蠕動，下秒竟有個男人從底下鑽出，讓在場的都相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲新娘哥哥表示，賓客都在抱怨食物都只有蔬菜，為了不讓大家在婚禮上挨餓，才會訂披薩，但新娘對此說法並不接受，當晚在廁所痛哭。（示意圖／Unsplash）

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