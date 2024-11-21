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▲高圓圓（左圖左、右圖右）帶著女兒到公園玩，Rhea身高已經到她腰部。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

▲高圓圓今年9月也被拍到騎單車接女兒放學。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

▲趙又廷（左）和唐嫣（右）拍攝新劇《獨身女人》有親密吻戲。（圖／翻攝自《獨身女人》微博）

▲45歲的高圓圓秀出白皙美背，身材還是保持的相當完美。（圖／翻攝自高圓圓微博）

45歲女星高圓圓和老公趙又廷結婚10年，2019年才生下愛女Rhea，隨後高圓圓就專心在家育兒，鮮少出席公開活動。日前她也被狗仔拍到，帶著5歲的Rhea到公園玩耍的照片，只見高圓圓身穿牛仔褲戴著黑色帽子、白色口罩，仍藏不住渾身星味；Rhea則在一旁蹦蹦跳跳，非常活潑可愛，身高已經到高圓圓的腰了，母女互動畫面看起來相當溫馨。近日，高圓圓帶著女兒到公園玩耍的影片在微博上被瘋傳，只見狗仔拍到高圓圓跟保母牽著Rhea到公園散步，高圓圓戴上帽子、口罩，身穿休閒的牛仔褲及黑色上衣，看起來身材還是非常纖細，不時寵溺的摸著Rhea的頭，充滿母愛。5歲的Rhea則遺傳爸媽好基因，身高突飛猛進，高度已經來到高圓圓的腰部，看起來長大也會是個長腿美女。今年8月，高圓圓才被拍到出席Rhea的開學典禮，當時高圓圓身穿深色長洋裝，一樣戴上帽子、口罩，似乎不想被認出來，相當低調。9月時高圓圓則被拍到騎腳踏車去接女兒放學，身穿運動服看起來十分接地氣，完全沒有大明星的架子，帶娃美照不斷被瘋傳。至於為何身邊都沒趙又廷的身影，是因為趙又廷婚後幾乎都在拍戲賺錢，近日他還搭檔唐嫣開拍新的現代劇《獨身女人》，預告片就有激吻畫面，讓粉絲忍不住調侃，「高圓圓要吃醋囉」。近年都在帶小孩的高圓圓則自2015年拍完電影《咱們結婚吧》，就休息多年，直到最近才復出拍戲，但依舊是把生活重心放在家庭上，好媽媽形象讓粉絲大讚：「好溫馨的母愛」、「再忙也不耽誤陪伴女兒」、「當他們家的小孩一定很幸福」。