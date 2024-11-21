勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出12點律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控。對此，民進黨台北市議員林亮君直言，她看到謝宜容的聲明更火大了，且這代表謝已經做好司法戰的長期準備。
林亮君今（21）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，看到謝宜容委由律師發出的12點聲明，她更火大了，這件事被爆出後的處理態度，她認為非常糟糕，謝宜容更稱同仁輕生與她個人領導風格無關，「這件事根本上就是個態度問題」。
林亮君表示，現在謝宜容已經被免職，未來無法在任公務員，但問題是，謝宜容委由律師所發出的聲明，一直不斷強調同仁離世與他本人的領導風格無關，這代表謝宜容已經做好司法戰的長期準備，「因為她就是要不斷強調說，這個霸凌事件或同仁離世，跟她本人無關，她還引述勞動部調查報告內容，說是因為人力不足、業務量過大等原因，導致同仁沒辦法承受業務工作。」
林亮君痛批，勞動部這樣避重就輕、荒腔走板的調查報告，成了謝宜容護身符，未來會不會打行政訴訟，會不會認為現在的懲處對她是有問題的？林亮君認為，這未來在司法戰上，說不定謝宜容還打贏官司，勞動部不就被打臉了嗎？「從頭到尾這些處理態度跟處理的方式，都太過於草率，輕忽這件事情的嚴重性。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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林亮君痛批，勞動部這樣避重就輕、荒腔走板的調查報告，成了謝宜容護身符，未來會不會打行政訴訟，會不會認為現在的懲處對她是有問題的？林亮君認為，這未來在司法戰上，說不定謝宜容還打贏官司，勞動部不就被打臉了嗎？「從頭到尾這些處理態度跟處理的方式，都太過於草率，輕忽這件事情的嚴重性。」
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