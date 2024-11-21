委內瑞拉先發羅戈繳出4局無失分好投！世界12強棒球賽複賽今（21）日揭開序幕，中華隊首戰碰頭委內瑞拉，對手派出效力中職富邦悍將的洋投羅戈先發。面對熟悉的對手，中華隊打線卻依然拿羅戈沒轍，他先發主投前4局，僅被敲出3支安打，沒有失分，且送出5次三振，完美封鎖住中華隊攻勢，且靠著Carlos Perez的兩分砲，在球隊有領先時退場。
對決富邦王牌 4局無法攻破
比賽開局，羅戈雖然被陳傑憲敲出安打，但成功三振曾頌恩，抓下該局第3個出局數。接著在2、3局都沒有讓中華隊上壘，投出6上6下。直到4局上，羅戈才被曾頌恩敲出一壘側的車布邊二壘安打，不過潘傑楷的內野安打遭到改判，化解中華隊攻勢，完成前4局的投球任務。
本場主投4局，羅戈僅用了52球，被敲出3支安打、沒有失分，送出5次三振、無四壞球保送。羅戈本季效力富邦悍將，扛下26場先發，取得10勝4敗戰績，防禦率維持在高水準的2.16，是陣中的王牌先發投手。
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比賽開局，羅戈雖然被陳傑憲敲出安打，但成功三振曾頌恩，抓下該局第3個出局數。接著在2、3局都沒有讓中華隊上壘，投出6上6下。直到4局上，羅戈才被曾頌恩敲出一壘側的車布邊二壘安打，不過潘傑楷的內野安打遭到改判，化解中華隊攻勢，完成前4局的投球任務。
本場主投4局，羅戈僅用了52球，被敲出3支安打、沒有失分，送出5次三振、無四壞球保送。羅戈本季效力富邦悍將，扛下26場先發，取得10勝4敗戰績，防禦率維持在高水準的2.16，是陣中的王牌先發投手。
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