委內瑞拉先發羅戈繳出4局無失分好投！世界12強棒球賽複賽今（21）日揭開序幕，中華隊首戰碰頭委內瑞拉，對手派出效力中職富邦悍將的洋投羅戈先發。面對熟悉的對手，中華隊打線卻依然拿羅戈沒轍，他先發主投前4局，僅被敲出3支安打，沒有失分，且送出5次三振，完美封鎖住中華隊攻勢，且靠著Carlos Perez的兩分砲，在球隊有領先時退場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對決富邦王牌　4局無法攻破

比賽開局，羅戈雖然被陳傑憲敲出安打，但成功三振曾頌恩，抓下該局第3個出局數。接著在2、3局都沒有讓中華隊上壘，投出6上6下。直到4局上，羅戈才被曾頌恩敲出一壘側的車布邊二壘安打，不過潘傑楷的內野安打遭到改判，化解中華隊攻勢，完成前4局的投球任務。

本場主投4局，羅戈僅用了52球，被敲出3支安打、沒有失分，送出5次三振、無四壞球保送。羅戈本季效力富邦悍將，扛下26場先發，取得10勝4敗戰績，防禦率維持在高水準的2.16，是陣中的王牌先發投手。

▲2024世界12強棒球複賽首戰，台灣隊長陳傑憲面對委內瑞拉投手絲毫不遜色，單場已敲3安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024世界12強棒球複賽首戰，台灣隊長陳傑憲面對委內瑞拉投手絲毫不遜色，單場已敲3安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝）

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強賽／Carlos Perez兩分砲！委內瑞拉先馳得點　黃子鵬首度失分

12強賽／中華隊複賽首安出爐！陳傑憲連5場敲安　成中華隊史第4人

12強賽／台灣應援嗨翻大巨蛋！澳洲球員家人傻眼：真的太吵了

12強直擊／不是林昱珉！為何黃子鵬投首戰？　曾豪駒解釋用人策略

關鍵字