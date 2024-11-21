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▲2024世界12強棒球複賽首戰，台灣隊長陳傑憲面對委內瑞拉投手絲毫不遜色，單場已敲3安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝）

委內瑞拉先發羅戈繳出4局無失分好投！世界12強棒球賽複賽今（21）日揭開序幕，中華隊首戰碰頭委內瑞拉，對手派出效力中職富邦悍將的洋投羅戈先發。比賽開局，羅戈雖然被陳傑憲敲出安打，但成功三振曾頌恩，抓下該局第3個出局數。接著在2、3局都沒有讓中華隊上壘，投出6上6下。羅戈本季效力富邦悍將，扛下26場先發，取得10勝4敗戰績，防禦率維持在高水準的2.16，是陣中的王牌先發投手。