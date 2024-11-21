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勞動部勞發署公務員發生輕生憾事，引發民怨炸鍋，而勞動部前部長許銘春也挨轟任內無作為，更是一手拔擢北分署長謝宜容淪幫凶，對此許銘春今（21）日親上火線受訪，強調當初謝升為分署長時，她尊重署長考量，沒有自己拔擢一事，若當時有向上呈報職場霸凌，自己一定會送政風調查，至於謝被稱是「菊系」，許銘春對於這樣傳言也覺得莫名其妙，太無限上綱，真的沒有必要。許銘春今日親上火線受訪，對於謝宜容仕途說明，說明謝就是文官，而自己在擔任部長時，會調文官來部長室協助公文事宜，借調過來的時候表現很正常，在部長室待兩年後，因分屬署長升為主秘，署長蔡孟良整體考量後要升謝宜容當分署長，而有關勞發署的人事，自己一向尊重署長的考量。許銘春解釋，分署一向都是署長最清楚，因此人事部分就是尊重，而媒體報導稱是她拔擢，根本沒有這回事。至於時任勞動部政務次長王安邦曾於今年2月接獲陳情約談謝宜容，事後卻是王安邦，許銘春說明照理來說應該要向上呈報但卻沒有，若當時有向上呈報職場霸凌，自己一定會送政風調查，作為當時的部長，「表達我的歉意跟遺憾」。許銘春也提到，過去謝宜容在部長室時對同仁蠻客氣的，也沒有什麼異常，但前幾天聽到謝宜容的錄音，這樣的領導方式一定會讓同仁覺得被霸凌，但自己的處事並非如此，而是將心比心，期待從部長室出去的應該是溫暖的首長，但真的很遺憾。而外傳謝宜容身家背景雄厚才調部長室，許銘春直呼「沒有、沒有」，解釋借調部長室是看公務表現，也不會去做私人身家背景調查，至於外傳謝是「菊系」，許銘春則說，對這樣的傳言也覺得莫名其妙，太無限上綱，強調職場霸凌必須正視，嚴肅面對，該怎麼處理就怎麼處理，至於其他穿鑿附會，甚至莫名其妙的連結，真的沒有必要。