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NBA美國職籃例行賽，金州勇士對決亞特蘭大老鷹，勇士今年開季狀態絕佳，在上一場輸球後，他們也很快調整，此役靠著主力前鋒Andrew Wiggins轟下全場最高的27分，Stephen Curry也得到23分，終場以120：97取勝，本季戰績11勝3敗，再次登上西區龍頭。亞特蘭大老鷹隊本季7勝8負，東區第五，金州勇士10勝2敗，西區第二。勇士隊在今年夏天補強後，球隊側翼戰力提升，整體攻防也更具水準，目前場均可抓下48.7個籃板，排名聯盟第2；只讓對手場均拿到110.1，排聯盟第8。兩隊頭號球星對比：Stephen Curry場均可為勇士隊場均貢獻22.7分、5.1個籃板、6.4次助攻和2次抄截。Trae Young場均可為老鷹隊場均貢獻22.6分、4.0個籃板。最近10場比賽：勇士隊取得8勝1負戰績，場均得到118.4分、46.9籃板、29.9助攻、9.2次抄截、5.7次阻攻，投籃命中率為47.1%。對手場均得分為112.9分；老鷹：5勝5負，場均貢獻115.4分、43.8籃板、30.1助攻、10.2抄截、5.2阻攻，投籃命中率47.0%。對手場均得分為117.5分。老鷹本場的先發陣容為：Zaccharie Risacher#10、Jalen Johnson#1、Clint Capela#15、Trae Young#11、Dyson Daniels#5；勇士先發為：Draymond Green#23、Lindy Waters III#43、Trayce Jackson-Davis#32、Andrew Wiggins#22、Stephen Curry#30。上一場以3分之差惜敗快艇，此役對上老鷹的「進補」機會，勇士展現企圖心，首局就投進6記三分球，轟出37：17的攻勢，首局打完就以41：22領先多達19分，上半場打完更是以67：42領先到25分。易籃再戰後，Andrew Wiggins和Trayce Jackson-Davis積極攻框取得成效，勇士第三節前段進攻狀況仍然相當不錯，但後面4分鐘突然「當機」，被老鷹打了一波12：1的反擊，進入到末節時剩下15分領先。不過，勇士在主力陣容回歸後，還是用更好的實力壓制，Stephen Curry和Andrew Wiggin帶領球隊最後一擊打出30：22的攻勢，把比賽給帶走，順利拿下本季第11勝。